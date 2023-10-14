İsrail topçusu Gazze’ye ateş kustu. O anlar kameralara anbean yansıdı

İsrail, Gazze sınırında kara harekatı için sevkiyatı arttırırken, Filistinlilere belirli bir güzergahta güvenli geçiş izni verdi. Ancak iznin süresi dolunca Gazze’ye yönelik topçu atışları yeniden başladı. Gazze’den yükselen dumanlar kameralara yansıdı.

Güvenli geçiş izni

İsrail, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Filistinlilerin saat 10.00 ile 16.00 arasında belirlenen güzergahta güvenli geçişe izni verildiğini açıkladı. Bu izinle birlikte, bölgedeki Filistinliler evlerini terk ederek daha güvenli bölgelere gitmeye çalıştı. Bazı Filistinliler ise evlerinde kalmayı tercih etti.

Topçu atışları

İsrail’in tahliyeler için verdiği sürenin 16.00’da dolmasıyla birlikte Gazze’ye yönelik topçu atışları anbean kameralara yansıdı. İsrail ordusu, Gazze’ye yönelik topçu atışlarını aralıksız sürdürüyor. İsrail’in atışlarını arttırmasıyla bölgeden şiddetli duman yükseliyor. Gazze’deki Filistinliler ise korku ve endişe içinde yaşam mücadelesi veriyor.