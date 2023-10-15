İsrailli Bakan saldırıya uğradı. ‘Ülkeyi mahvettiniz defol buradan’

İsrail ile HAMAS arasındaki çatışmalar şiddetlenirken, İsrail tarafından Netanyahu hükümetinin bakanlarına yönelik tepkiler gelmeye başladı.

Oda Tv’de yer alan habere göre, Hastaneleri ziyaret eden Netanyahu hükümetinin iki bakanı Idit Silman ve Nir Barkat, İsrailli hasta ve doktorların saldırısına uğradı.

‘‘ÜLKEYİ MAHVETTİNİZ!’’

HAMAS saldırılarından hükümeti de sorumlu tutan halk, hastaneleri ziyaret eden bakanlara, ‘ülkeyi mahvettiz, defolun buradan’ diyerek tepki gösterdiler.

Tel Aviv yakınlarındaki Beer Yaakov kasabasındaki Assaf Harofeh hastanesinde İsrail Çevre Bakanı Idit Silman, bir vatandaşın saldırısına uğradı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde bir doktorun da protestolara katıldığı ve bakanı binayı terk etmeye zorladığı görülüyor.

Benzer bir sahne Ramat Gan şehrindeki Şeba Hastanesi'nde de görüldü. Ekonomi Bakanı Nir Barkat da kuruluşa yaptığı ziyarette vatandaşlar tarafından sorguya çekildi. İçlerinden biri ona "İsraillilerden af dilemesini" ve istifa etmesini söyledi.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

İsrail bombardımanı sonucu Gazze'de yaşamını yitirenlerin yanı sıra Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 55 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise bir gazeteci yaşamını yitirmişti.