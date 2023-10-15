İran’dan BM aracılığıyla İsrail'e mesaj: Saldırıları durdurmazsan müdahale ederiz

İran, Birleşmiş Milletler aracılığıyla İsrail'e mesaj göndererek, "Gazze'ye saldırıların devam etmesi halinde müdahale etmek zorunda kalacağını" bildirdi.

KAYNAK: AA
İran’dan BM aracılığıyla İsrail'e mesaj: Saldırıları durdurmazsan müdahale ederiz

ABD'den yayın yapan Axios haber sitesinin isimleri açıklanmayan iki diplomatik kaynağına dayandırdığı habere göre, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland ile bugün Beyrut'ta yaptığı görüşmede ülkesinin mesajını iletti.

Wennesland, Abdullahiyan'dan Gazze ve İsrail'deki çatışmanın bölgeye yayılmasının önlenmesine yardım etmesini istedi.

Söz konusu kaynaklara göre, Abdullahiyan da İran'ın çatışmanın bölgesel bir savaşa dönüşmesini istemediğini ve Gazze'de Hamas tarafından rehin tutulan İsraillilerin serbest bırakılmasına yardımcı olabileceğini söyledi.

“GAZZE'YE KARA SALDIRISI BAŞLATILIRSA KARŞILIK VERMEK ZORUNDA KALACAĞIZ”

Buna karşılık ülkesinin "kırmızı çizgilerinin" olduğunu vurgulayan Abdullahiyan, İsrail'in saldırıları devam ederse ve özellikle Gazze'ye kara saldırısı başlatılırsa İran'ın karşılık vermek zorunda kalacağını BM yetkilisine iletti.

BM Özel Koordinatörü Wennesland da İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi başta olmak üzere İsrailli yetkililerle temasa geçerek İran'ın mesajını Tel Aviv yönetimine aktardı.

İran Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Abdullahiyan'ın bugün Beyrut'ta BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland ile İran Büyükelçiliğinde bir görüşme yaptığını duyurmuştu.

Beyrut'taki temasları kapsamında Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın yanı sıra Filistinli direniş grupları Hamas ve İslami Cihad'ın üst düzey yetkilileriyle de bir araya gelen Abdullahiyan, İsrail'e Gazze'ye saldırıları derhal durdurma çağrısında bulunmuş ve "direniş cephesinin eli tetikte" demişti.

İlgili Haberler
İsrailli ünlü OnlyFans yıldızı, orduya katıldı: Onları bitirmek zorundayız
İsrail ordusu duyurdu: Kapsamlı saldırıya hazırlanıyoruz
İsrail topçusu Gazze’ye ateş kustu. O anlar kameralara anbean yansıdı
Pakistan’da düzenlenen protestolarda, İsrail bayrağını hapur hupur yediler
Hamas’ın öldürdüğü kadının İsrail'i protesto ettiği ortaya çıktı
Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu İsrail Hamas savaşında asıl kazananın kim olduğunu açıkladı
İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze sınırında. "Bir sonraki aşama geliyor"
Öne Çıkanlar
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
Emniyetteki Ankara sırları
Emniyetteki Ankara sırları
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star 118. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 118. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Kira depozitolarında bilinmeyenler! Ev sahibinden depozitonuzu en kolay nasıl alırsınız? Gündem
Kira depozitolarında bilinmeyenler! Ev sahibinden depozitonuzu en kolay nasıl alırsınız?
Isparta’da feci kaza: 1'i çocuk 3 ölü, 3 yaralı Yaşam
Isparta’da feci kaza: 1'i çocuk 3 ölü, 3 yaralı
İsrailli ünlü OnlyFans yıldızı, orduya katıldı: Onları bitirmek zorundayız Dünya
İsrailli ünlü OnlyFans yıldızı, orduya katıldı: Onları bitirmek zorundayız
Gediz’de TIR park halindeki traktörü biçti: 2 ölü, 1 yaralı Yaşam
Gediz’de TIR park halindeki traktörü biçti: 2 ölü, 1 yaralı
İsrail’den Halep Havalimanı'na füze saldırısı: Pistler zarar gördü, hizmet dışı kaldı Dünya
İsrail’den Halep Havalimanı'na füze saldırısı: Pistler zarar gördü, hizmet dışı kaldı
Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem oldu Gündem
Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem oldu
Ürdün polisi, ABD Büyükelçiliği'ne yürümeye çalışan Ürdünlüleri engellemeye çalışıyor Video
Ürdün polisi, ABD Büyükelçiliği'ne yürümeye çalışan Ürdünlüleri engellemeye çalışıyor