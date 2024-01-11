İsrail Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanıyor. Netanyahu'nun o hareketi duruşmada delil oldu

Güney Afrika Cumhuriyeti duruşma esnasında, İsrail’in 7 Ekim’de Hamas tarafından yapılan saldırıya verdiği cevabın haddi aştığına ve 1948’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul edilen Soykırım Sözleşmesi çerçevesindeki yükümlülüklerini ihlal ettiğinin altını çizdi.

Güney Afrika Adalet Bakanı olan Ronald Lamola ve Amsterdam Büyükelçisi Vusi Madonsela'nın katıldığı duruşmada, İsrail’i temsilen Yahudi Soykırımı’nda hayatta kalan bir isim olmasıyla bilinen eski Yüksek Mahkeme Başkanı Aharon Barak katıldı.

Üç saat süren duruşmada, Güney Afrikalı hukukçular ve yetkililer, İsrail’i Gazze’de hedef gözetmeksizin saldırılarla yaşamı imkansız hale getirmek suretiyle soykırım yapmakla suçladı. Ayrıca, İsrail’in Gazze’yi yiyecek, barınma ve sağlık hizmetlerinden mahrum bırakarak hayatın devamına izin vermeyen eylemlerinin soykırım teşkil ettiği belirtildi.

“HİÇBİR SİLAHLI SALDIRI SOYKIRIM SÖZLEŞMESİ'NİN İHLAL EDİLMESİ İÇİN MAZERET SAYILAMAZ”

Güney Afrika Adalet Bakanı Ronald Lamola, “Bir devletin topraklarında gerçekleştirilen hiçbir silahlı saldırı, ne kadar ciddi olursa olsun, Soykırım Sözleşmesi'nin ihlal edilmesi için mazeret sayılamaz ve ihlalleri haklı çıkaramaz” diye konuşarak, “İsrail’in 7 Ekim 2023’teki saldırıya cevabı, haddi aştı” dedi.

“AMALEK” ALINTISI DURUŞMADA DELİL OLARAK SUNULDU

Güney Afrika heyetinde yer alan avukatlardan Tembeka Ngcukaitobi, duruşma esnasında Gazze’de Filistinli sivillere yönelik şiddetin sebebinin İsrailli siyasetçi ve askeri liderlerin “soykırım retoriği” olduğunu belirterek, Başbakan Benyamin Netanyahu’nun İsrail askerlerine hitap ederken, Tevrat’tan yaptığı “Amalek” alıntısı yaptığının altını çizdi.

Ngcukaitobi, Netanyahu’nun, Gazze’ye yönelik kara operasyonu başlamadan önce 28 Ekim’de askerlerine “Amalek’in size yaptığını hatırlayın” diye seslenerek, Tevrat’ta Amalek halkının yok edilmesi üzerine emir ile Filistin halkı arasında benzerlik kurduğunu belirtti.

Güney Afrikalı avukat ayrıca Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın Filistinlileri “canavar” olarak nitelendirdiği açıklamasına ve Gazze’de dans eden İsrail askerlerinin “Amalek’i yok et” ve “Gazze’de kimse masum değil” şeklinde sloganlar atmalarına da göndermede bulundu.

SALDIRILARIN DURDURULMASI TALEBİ YARIN GÖRÜŞÜLECEK

Uluslararası Adalet Divanına İsrail’in Gazze’deki tüm askeri operasyonlarını derhal durdurulması için talepte bulunan Güney Afrika’nın ihtiyadi tedbir kararı başvurusu ise yarın görülecek duruşmada İsrail’in sözlü savunmasının dinlenilmesinden sonra görüşülecek.

“YANLIŞ VE DAYANAKSIZ İDDİALAR”

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise konuyla alakalı yaptığı açıklamda mahkemenin duruşmada yanlış ve dayanaksız iddiaları dinlediğini belirterek Güney Afrika heyetini “Hamas’ın mahkemedeki temsilcileri” olmakla itham etti. Dışişleri Bakanlığı, “Güney Afrika’nın Hamas’ın Gazze’de sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı ve hastane, okul, BM sığınakları, cami ve kiliselerde faaliyet gösterdiğini” görmezden geldiğini iddia etti.

KARAR YILLAR SÜREBİLİR

Lahey’de bulunan Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin İsrail’in Gazze’deki saldırılarını son vermesi yönündeki kararı hızlıca kabul edebilir fakat soykırım davasıyla alakalı kararın alınması yıllar sürebilir. İslam İşbirliği Teşkilatı, Malezya, Türkiye, Ürdün, Kolombiya, Bolivya, Maldivler, Namibya, Pakistan, Kolombiya, Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından açılan davaya destek veren ülke taraflardan.

2022 yılında mahkeme, Rusya’nın Ukrayna’daki askeri eylemlerini “derhal” sonlandırması kararını vermiş ancak karar dikkate alınmamıştı.