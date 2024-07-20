Altında ibre tersine döndü. Paraşütleri hazırlayın

Kaynak: Haber Merkezi
Altında ibre tersine döndü. Paraşütleri hazırlayın

Altın yatırımcılarını ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Piyasada rüzgar yön değiştirdi.

Küresel piyasalarda Fed'in faiz indirimi beklentisi, altın fiyatlarında rekor artışlara yol açtı. Altın, bir süre yüksek ivmesini korudu ancak şimdi düşüş göstermeye başladı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün yayımladığı raporunda, ekonomik aktivitenin çoğu bölgede "hafif ila ılımlı" bir hızda büyümeye devam ettiği belirtildi.

Raporda, "Ekonominin geleceği, yaklaşan seçimler, iç politika, jeopolitik gerilimler ve enflasyonla ilgili belirsizlikler nedeniyle önümüzdeki 6 ayda büyümenin yavaşlayacağı öngörülüyor" ifadelerine yer verildi.

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Fed yetkilileri, sözlü yönlendirmeler yapmaya devam ederken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, bankanın faiz indirimine gitme zamanının yaklaştığını söyledi.

Bu gelişmelerin ardından, para piyasalarında Fed'in bu yıl en az iki faiz indirimine gitmesi kesin bir beklenti haline gelirken, üç faiz indirimi olabileceğine dair tahminler de güç kazandı.

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Tahvil piyasalarında oynaklık sınırlı kaldı. Dün, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,16 ile 13 Mart'tan bu yana en düşük günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, Fed'in faiz indirimi sürecine girme ihtimalinin artmasının ve gerileyen tahvil faizlerinin altının ons fiyatını desteklediğini belirtti. İşte, 20 Temmuz 2024 tarihli çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

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ALTINDA DÜŞÜŞ BAŞLADI

Cuma günü gram altın 2.562 TL'den kapanırken, 20 Temmuz Cumartesi günü gram altın 2.551 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4.100 TL'den 4.170 TL'ye düştü.

Güncel altın fiyatları ise şöyle:

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GRAM ALTIN

Alış: 2550.43
Satış: 2551.00

ÇEYREK ALTIN

Alış: 4123.69
Satış: 4201.17

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YARIM ALTIN

Alış: 8247.39
Satış: 8415.10

TAM ALTIN

Alış: 16443.86
Satış: 16753.59

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GREMSE ALTIN

Alış: 40855.1096
Satış: 41756.2759

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