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İsrail’de protestocuların açtığı bir pankart: Sonumuz Türkiye gibi olsun istemiyoruz

Netanyahu Hükümeti’nin yargı reformuna karşı çıkan göstericilerin açtığı "Sonumuz Türkiye gibi olsun istemiyoruz." pankartı dikkat çekti.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 11:19
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İsrail’de bir pankart: Sonumuz Türkiye gibi olsun istemiyoruz

İsrail’de protestocuların açtığı bir pankart: Sonumuz Türkiye gibi olsun istemiyoruz
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Netanyahu Hükümeti’nin yargı reformuna karşı çıkan Savunma Bakanı’nı görevden alınması ile İsrail'in tüm şehirlerinde protestocuların sayısı artıyor.

İsrail Ordusu'nun kontrolü kaybettiği ve alarm durumuna geçtiği bildiriliyor.

İsrail'de üst düzey bir güvenlik yetkilisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almasının ardından ülkenin çeşitli yerlerinde düzenlenen gösteriler üzerinde polisin kontrolü kaybettiğini söyledi.

Netanyahu'nun, ülkede siyasi krize ve kitlesel protestolara yol açan tartışmalı yargı düzenlemesinin durdurulması çağrısında bulunan Savunma Bakanı Gallant'ı dün görevden alması üzerine yüz binlerce İsrailli sokaklara döküldü.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail'de adı açıklanmayan üst düzey bir polis yetkilisi, "Protestoların kontrolünü kaybettik." ifadesini kullandı.

Başka bir güvenlik yetkilisi de "Şu anda dışarıda olanlar delilik. Göstericilerin üzerine tekrar atık su püskürterek olayları yatıştıracağını düşünenler yanılıyor. Bu durumu kontrol altına alamayacağız." dedi.

“SONUMUZ TÜRKİYE GİBİ OLSUN İSTEMİYORUZ”

Yargı reformuna karşı sokağa çıkan İsrailliler, pankartlarla protesto yapmaya devam ederken gösterici bir kadının elinde bulunan pankart dikkat çekti.

Söz konusu pankartta “Sonumuz Türkiye gibi olsun istemiyoruz” cümlesinin yer aldığı görüldü.

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