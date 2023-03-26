İsrail'de kriz. Savunma Bakanı görevden alındı

İsrail’de protestolara neden olan tartışmalı yargı reformuna yönelik protestolar haftalardır devam ediyor. Son olarak yargı reformunun askıya alınması gerektiğini belirten Savunma Bakanı Yoav Gallant Başbakan Netanyahu tarafından görevden alındı.

SAVUNMA BAKANI GÖREVDEN ALINDI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yargı reformuna karşı çıkan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldı. Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevinden almaya karar verdi" ifadeleri kullanılarak, daha fazla detay verilmedi.

Gallant dün yaptığı açıklamada, yargı reformuna karşı ordu içerisindeki yaygın protestoları hatırlatmış, ulusal güvenliğe yönelik tehlikeyi gerekçe göstererek tartışmalı yargı reformunun askıya alınması çağrısında bulunmuştu.

YARGI REFORMU TEPKİ ÇEKİYOR

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile ABD ve çok sayıda ülkenin karşı çıktığı tartışmalı yargı reformu, Yüksek Mahkeme’nin yetkilerinin sınırlandırılmasını, meclisin mahkeme kararlarını geçersiz kılmasını ve yargının hakimlerin seçimi üzerindeki etkisinin azaltılmasını içeriyor. Reform çerçevesindeki "başbakanın görevden alınmasını zorlaştıran yasa tasarısı” geçtiğimiz günlerde mecliste yapılan oylamada kabul edilmişti. (İHA)