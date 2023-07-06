İsrail’de bir sürücü aracıyla protestocuların arasına daldı

İsrail’de Tel Aviv Emniyet Müdürü Amichai Eshed’in baskı sonucu istifa etmesinin ardından sokaklara inen protestocuların arasına bir sürücü aracıyla daldı. Olayda 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

İsrail’de bir sürücü aracıyla protestocuların arasına daldı

(İHA) İsrail’de Tel Aviv Emniyet Müdürü Amichai Eshed’in baskı sonucu istifa etmesinin ardından yüzlerce kişi Eshed’e destek için sokağa indi.

Başkent Tel Aviv’deki Ayalon Otoyolunu trafiğe kapatan göstericiler, ateş yakarak, havai fişek attı.

Göstericileri dağıtmak için polis, tazyikli su ve copla müdahale etti.

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İsrail basını, protestocuların sayısının giderek artığını belirterek, Kudüs, Hayfa ve diğer şehirlerde de protestoların başladığını aktardı.

Kudüs’teki göstericilerin, Cumhurbaşkanlığı Konutu ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Azza Caddesi'ndeki evine doğru yürüdüğü bildirildi.

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ARACINI GÖSTERİCİLERİN ÜZERİNE SÜRDÜ

Ayalon otoyolundaki gösteriler sırasında bir kişi aracını protestocuların üzerine sürdü. Olayda 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, sürücü polis tarafından gözaltına alındı.

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"İSRAİL SOLUNA TESLİM OLMAKLA" SUÇLADI

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir yaptığı açıklamada, Eshed'i "İsrail soluna teslim olmakla" suçlayarak, "Üst düzey polis pozisyonlarına siyasetin sızması tehlikeli bir sınır ihlalidir" dedi.

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Eshed ise yaptığı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun aşırı sağcı kabinesinin siyasi müdahalesini gerekçe göstererek görevden istifa ettiğini duyurarak, tüm kuralları çiğneyen ve profesyonel karar alma sürecine bariz bir şekilde müdahale ettiğini söylediği "bakanlık kademesi" olarak adlandırdığı grubun beklentilerini karşılayamayacağını söyledi.

"AŞIRI GÜÇ KULLANARAK BU BEKLENTİLERİ KARŞILAYABİLİRDİM"

Eshed, "Her protestonun sonunda Ichilov'un (Tel Aviv hastanesi) acil servisine kaldırılmasını sağlayacak kadar aşırı güç kullanarak bu beklentileri kolayca karşılayabilirdim. 30 yıllık hizmetimde ilk kez, benden istenenin sakinlik ve düzen sağlamak için değil, tam tersi olduğu saçma bir gerçekle karşılaştım" dedi.

MART AYINDA GÖREVDEN ALINMIŞTI

Ben-Gvir, Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı reformuna yönelik protestolardaki yetersiz müdahalesinden dolayı Eshed'i görevden almış, Eshed'in polis eğitim departmanı ile ilgili bir göreve getirileceği belirtilmişti.

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