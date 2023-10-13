İsrail’deki ölüm festivalini sanatçılar anlattı. Hamas’ın baskınında yüzlerce genç öldürülmüştü

İsrail'in güneyinde düzenlenen NOVA Müzik Festivali'nde Hamas’ın yaklaşık 260 dinleyiciyi öldü. Festivale katılan müzisyenlerden bazıları, yaşananları ve hislerini sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam ediyor.

Festival için İsrail’de bulunan Alman trance grubu Protonica'nın üyeleri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'deki Universo Paralello Festivali'nde neler olduğunu hala anlamaya çalışıyorum. Bu olağanüstü, gerçek dışı ve ben yıkıldım. Oraya gitmediğim ve sağ salim eve döndüğüm için çok şanslıydım (öğleden sonra orada çalmam gerekiyordu, bu yüzden Tel Aviv'de kaldım. Katliam sabah gün doğumunda gerçekleşti). Düşüncelerim tüm katılımcılar, onların aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte." İfadelerini kullandı.

Aralarında İsrailli trance grubu Astral Projection'un da bulunduğu diğer müzisyenler ise sosyal medya hesaplarını İsrail'e destek çağrısı yapmak için kullandı.

Paylaşımına “Tüm dünya için önemli bir mesaj!!!" diye başlayan grup, şu ifadeleri kullandı:

"Neşeli bir çöl müzik festivali, geçtiğimiz Cumartesi günü Filistinli teröristlerin İsrail'e sızması ve sadece barış ve iyi müzik keyfi arayan 260 genci vahşice öldürmesiyle yürek burkan bir hayatta kalma savaşına dönüştü.

Bu güzel ruhlar sonsuza kadar genç kalacak ve geride binlerce kederli aile üyesi ve arkadaş bırakacak. İsrail için derin bir üzüntü ve belirsizlik dönemi olsa da İsrailli sivillere yönelik terör saldırılarını kınamakta birleşiyor ve uluslararası toplumu İsrail'in kendini savunma hakkına açık destek vermeye çağırıyoruz."

Saldırı sabahı festivalde sahne alması beklenen Japon DJ Spectra Sonics, sosyal medya üzerinden takipçilerini Tel Aviv'deki bir otele sağ salim döndüğü konusunda bilgilendirdi ve katliamdan kaçış öyküsünü paylaştı.

"Arabayla bir benzin istasyonuna koştuk.[Birçok insan vuruldu... sonra tahliye bölgesine koştuk ama Gazze'ye çok yakın bir yerde... neredeyse 12 saat kaldık. Teröristler gittikten sonra [Tel Aviv'e] kaçtık.[Teröristler, füzeler ve roketler çok korkutucuydu... Çok üzücü bir deneyim yaşadım ve İsrail'in tarihi hakkında daha fazla şey öğrenmek istedim."

Macar DJ Wegha ise festivalin organizatörü Noa Beer sayesinde kurtulduğunu belirtti. "Kurtarıcım Noa'nın tanıklığı!" diye yazan Macar DJ, festivalden bir video paylaştı. Wegha, paylaşımına "Tüm ailelere ve arkadaşlara başsağlığı diliyorum; ruhumun bir parçası sonsuza dek orada kalacak." notunu ekledi.