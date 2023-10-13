İsrail’deki ölüm festivalini sanatçılar anlattı. Hamas’ın baskınında yüzlerce genç öldürülmüştü

İsrail’de Hamas’ın baskın düzenleyerek çok sayıda kişiyi öldürdüğü müzik festivali ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda festivalin hayatta kalma savaşına döndüğü belirtildi.

İsrail’deki ölüm festivalini sanatçılar anlattı. Hamas’ın baskınında yüzlerce genç öldürülmüştü

İsrail'in güneyinde düzenlenen NOVA Müzik Festivali'nde Hamas’ın yaklaşık 260 dinleyiciyi öldü. Festivale katılan müzisyenlerden bazıları, yaşananları ve hislerini sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam ediyor.

Festival için İsrail’de bulunan Alman trance grubu Protonica'nın üyeleri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'deki Universo Paralello Festivali'nde neler olduğunu hala anlamaya çalışıyorum. Bu olağanüstü, gerçek dışı ve ben yıkıldım. Oraya gitmediğim ve sağ salim eve döndüğüm için çok şanslıydım (öğleden sonra orada çalmam gerekiyordu, bu yüzden Tel Aviv'de kaldım. Katliam sabah gün doğumunda gerçekleşti). Düşüncelerim tüm katılımcılar, onların aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte." İfadelerini kullandı.

ekran-goruntusu-2023-10-13-131322.png

Aralarında İsrailli trance grubu Astral Projection'un da bulunduğu diğer müzisyenler ise sosyal medya hesaplarını İsrail'e destek çağrısı yapmak için kullandı.

Paylaşımına “Tüm dünya için önemli bir mesaj!!!" diye başlayan grup, şu ifadeleri kullandı:

"Neşeli bir çöl müzik festivali, geçtiğimiz Cumartesi günü Filistinli teröristlerin İsrail'e sızması ve sadece barış ve iyi müzik keyfi arayan 260 genci vahşice öldürmesiyle yürek burkan bir hayatta kalma savaşına dönüştü.

Bu güzel ruhlar sonsuza kadar genç kalacak ve geride binlerce kederli aile üyesi ve arkadaş bırakacak. İsrail için derin bir üzüntü ve belirsizlik dönemi olsa da İsrailli sivillere yönelik terör saldırılarını kınamakta birleşiyor ve uluslararası toplumu İsrail'in kendini savunma hakkına açık destek vermeye çağırıyoruz."

Saldırı sabahı festivalde sahne alması beklenen Japon DJ Spectra Sonics, sosyal medya üzerinden takipçilerini Tel Aviv'deki bir otele sağ salim döndüğü konusunda bilgilendirdi ve katliamdan kaçış öyküsünü paylaştı.

"Arabayla bir benzin istasyonuna koştuk.[Birçok insan vuruldu... sonra tahliye bölgesine koştuk ama Gazze'ye çok yakın bir yerde... neredeyse 12 saat kaldık. Teröristler gittikten sonra [Tel Aviv'e] kaçtık.[Teröristler, füzeler ve roketler çok korkutucuydu... Çok üzücü bir deneyim yaşadım ve İsrail'in tarihi hakkında daha fazla şey öğrenmek istedim."

Macar DJ Wegha ise festivalin organizatörü Noa Beer sayesinde kurtulduğunu belirtti. "Kurtarıcım Noa'nın tanıklığı!" diye yazan Macar DJ, festivalden bir video paylaştı. Wegha, paylaşımına "Tüm ailelere ve arkadaşlara başsağlığı diliyorum; ruhumun bir parçası sonsuza dek orada kalacak." notunu ekledi.

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Son Haberler
Birbirlerinin rakibiydiler beraber öldüler Dünya
Birbirlerinin rakibiydiler beraber öldüler
Santimetreyle ölümden döndü. Beşinci kata malzeme çeken sepetin ipi koptu Gündem
Santimetreyle ölümden döndü. Beşinci kata malzeme çeken sepetin ipi koptu
Beyza ne demek? Beyza isminin anlamı nedir? Gündem
Beyza ne demek? Beyza isminin anlamı nedir?
Tankerin üzerine demirle çıktı olanlar oldu Gündem
Tankerin üzerine demirle çıktı olanlar oldu
Kerebiç nasıl yapılır? MasterChef All Star Kerebiç tarifi için malzemeler neler? Gündem
Kerebiç nasıl yapılır? MasterChef All Star Kerebiç tarifi için malzemeler neler?
Yeni Corsa 880 bin 900 TL'den satışa sunuldu OTOMOTİV
Yeni Corsa 880 bin 900 TL'den satışa sunuldu
Saray'daki isim Turkcell’e genel müdür oldu. Bir önceki genel müdür Bülent Aksu 10 gün görevde kalmıştı Gündem
Saray'daki isim Turkcell’e genel müdür oldu. Bir önceki genel müdür Bülent Aksu 10 gün görevde kalmıştı