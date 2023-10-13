Yaralılar ve ölülerin arasındaki muhabir hayatının şokunu yaşadı. Dizlerinin bağı çözüldü ağladı

Filistin’in İsrail’in hava saldırılarında yaralananlar ve hayatlarını kaybedenler arasında yürüyen BBC Arapça muhabiri hayatının şokunu yaşadı. Dizlerinin bağı çözülen muhabir gözyaşlarını tutamadı.

Yaralılar ve ölülerin arasındaki muhabir hayatının şokunu yaşadı. Dizlerinin bağı çözüldü ağladı

Hamas'ın İsrail'e saldırısı sonrasında sivil yerleşim bölgelerini hedef alan İsrail'in uyguladığı şiddet gözler önüne serildi... Yaralıların tedavi altına alındığı hastaneden haber yapan İngiliz medya kuruluşu BBC muhabiri gözyaşlarına hakim olamayarak, "Her yerde ceset var" diye ağladı.

7 Ekim’de Hamas’ın silahlı kanadının İsrail’e yönelik saldırıları sonrasında İsrail ordusunun çok sert misilleme yapması sonrasında bölgede ölü sayısı giderek artıyor. Savaştan ve şiddetten en çok etkilenenler yine siviller olurken, bölgeden haber yapan BBC Arapça servisinin muhabirinin kamera karşısındaki görüntüleri ise yürekleri dağladı.

BBC Arapça servisinin muhabiri Adnan El-Bursh, Gazze’de yaralananların ve yaşamını yitirenlerin götürüldüğü Şifa Hastanesi’nde haber yaparken gözyaşlarına boğuldu. Bölgede yaşayan ve BBC’nin önemli haberlerine imza atan El-Bursh, hastanede inceleme yapıp gözlemlerini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Bir noktada dizlerinin üzerine çöken El-Bursh cesetler arasında arkadaşlarını ve komşularını gördüğünü söyledi. Yaşadıklarının çok travmatik olduğuna vurgu yapan El-Bursh, “Cesetler her yerde. Hayatım boyunca bir daha unutamayacağım şeyler gördün. Burada El-Şifa Hastanesi’nde cesetler her yerde. Yaralılar yardım çığlıkları atıyor, bu sesleri bir daha unutmak imkansız. Ölüler, yaralılar arasında kameraman arkadaşım Mahmud arkadaşı Malik’i gördü. Malik hayatta kalmayı başardı ama ailesi öldü” dedi.

BİRKAÇ GÜN İÇİNDE BİNLERCE İNSAN ÖLDÜ

Şok içindeki muhabir, “Burası bizim hastanemiz. İçeride arkadaşlarımız, komşularımız ve topluluğumuz var. Bugün kariyerimin en zor günü” ifadesini kullandı.

Savaşın başladığı Cumartesi gününden beri İsrail’de en az 1300 kişi yaşamını yitirirken, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği bombalı saldırılarda ise en az 1500 Filistinlinin öldüğü kaydedildi.

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