İsrail’e bir darbe de uluslararası kurumdan geldi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's İsrail’in kredi notunu "AA-"den "A+"ya düşürdü.

Kuruluş tarafından yapılan açıklamada, “İsrail'in genel hükümet açığının, çoğunlukla artan savunma harcamalarının bir sonucu olarak 2024 yılında GSYİH'nın yüzde 8'ine kadar genişleyeceğini tahmin ediyoruz. Ayrıca, şu anda İran'la daha ciddi, doğrudan ve sürekli bir askeri çatışma da dahil olmak üzere birçok olası askeri gerilim riski görüyoruz" ifadelerine yer verildi.

İran’ın İsrail’e saldırısı sonrası piyasalarda belirsizlik hakim olmuş ve başta kripto para olmak üzere borsalarda düşüşler yaşanmıştı.