İran İran'dan mı vuruldu? İsrail saldırısında herkes bunu konuşuyor

İsrail ile İran arasındaki gerginlik son bir haftada doruk noktaya ulaştı. İran İsrail’e drone ve füzelerle yaptığı saldırıya İsrail karşılık verdi. İsfahan eyaletinde yapılan drone saldırısı sonrası İranlı yetkililer bir hasar bildirilmediğini ve saldırının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İsrail’in saldırısı sonrası İranlı yetkililerden kafaları karıştıran açıklamalar geldi.

Orta Doğu'da gerginlik devam ediyor. Önce İran İsral'e saldırdı 1 hafta geçmeden İran'a karşı saldırı düzenlendi. Dünya detayları merak ederken ortaya çıkan yeni bilgiler ise yakından takip ediliyor. İsrailli yetkililer saldırıyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken İran'dan gelen bir haber ise akıllarda soru işareti bıraktı.

"SALDIRI HASARA YOL AÇMADI"

İran ordusu komutanlarından Siyaveş Mihendust, “Söz konusu patlama sesi İsfahan’daki hava savunma sisteminin tanımlanamayan şüpheli bir cisme yönelik açtığı ateş sonucu gerçekleşti ve saldırı hiçbir hasara yol açmadı” dedi.

İran’ın İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda yerel saatle 04.00’da patlama sesi duyuldu. İsfahan Havalimanı ve İran ordusuna ait Şikari 8’inci Ana Jet Hava Üssü’ne yönelik bir dizi insansız hava araçları ile saldırı düzenlendi. İran devlet televizyonu, hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve saldırının engellendiğini duyurdu. İran ordusu komutanlarından Siyaveş Mihendust ise saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Söz konusu patlama sesi İsfahan’daki hava savunma sisteminin tanımlanamayan şüpheli bir cisme yönelik açtığı ateş sonucu gerçekleşti ve saldırı hiçbir hasara yol açmadı” dedi.

İSRAİL ORDUSU YORUM YAPMAKTAN KAÇINDI

Öte yandan İsrail ordu sözcülüğü, AA muhabirinin İran'daki patlamalara ilişkin sorusu üzerine, "Henüz bu konuda yorum yapmadıkları" yanıtını verdi. Sözcülük, halka yapılan güvenlik talimatlarında henüz değişiklik yapılmadığını aktardı.

NELER YAŞANDI?

İsrail ile İran arasında 1 haftadır süren gerginlik son 1 haftada doruk noktasına ulaştı. İsrail’in Şam’daki İran konsolosluk binasına düzenlenen saldırı sonrası İran drone ve füzeler ile saldırdı. Saldırı sonrası İsrail’in İran’a sert karşılık vermesi beklenirken ABD’nin ise bölgede bir savaş istemediği belirtiliyordu.

İsrail tarafı ise dün gece saatlerinde İran’ın İsfahan eyaletine drone saldırısı gerçekleştirdi. İranlı yetkililer saldırıda bir hasar tespit edilmediğini bildirdi.