İsrail'in saldırısı sonrası İran'dan ilk açıklama. 'Hiçbir hasara yol açmadı'

İran’ın İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda, yerel saatle 04.00’da patlama sesi duyuldu. İsrail tarafından, İsfahan Havalimanı ve İran ordusuna ait Şikari 8’inci Ana Jet Hava Üssü’ne hava saldırısı gerçekleştirilirken, söz konusu saldırıda insansız hava araçları (İHA) kullanıldı.

İran devlet televizyonu, hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve hava saldırısının engellendiğini aktardı. Saldırı hakkında açıklamalarda bulunan İran ordusu komutanlarından Siyaveş Mihendust, “Söz konusu patlama sesi İsfahan’daki hava savunma sisteminin tanımlanamayan şüpheli bir cisme yönelik açtığı ateş sonucu gerçekleşti ve saldırı hiçbir hasara yol açmadı” ifadelerini kaydetti.

İran Uzay Kurumu Sözcüsü Hüseyin Dalirian ise, düzenlenen saldırıda kullanılan insansız hava araçlarının kısa menzilli olduğunu ifade etti ve bu İHA’ların İran içerisinden havalanmış olabileceğini aktardı.

NE OLMUŞTU?

İsrail’in İran’ın Şam'da bulunan büyükelçiliğine, 1 Nisan günü hava saldırısı düzenlemesinin ardından İran, İsrail’i hedef almış ve sayısız insansız hava aracı füzeyle İsrail’e saldırı gerçekleştirmişti. Bu hava saldırısı, İsrail’in hava savunma sisteminin devreye girmesiyle İsrail’e hasar verememişti.

İsrail tarafından İran’a misilleme yapacağının sinyalleri verilmişti.