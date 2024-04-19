İsrail İran'a saldırı başlattı: Biden saldırıya yeşil ışık yakmadı

Kaynak: AA
İsrail İran'a saldırı başlattı: Biden saldırıya yeşil ışık yakmadı
İsrail, İran’a misilleme saldırısı başlattı. Saldırıya ilişkin konuşan ABD'li bir yetkili, Başkan Biden yönetiminin İsrail'in, "İran'a yönelik bu karşı saldırısına yeşil ışık yakmadığını" ve ABD'nin bölgede kapsamlı bir çatışma istemediğini söyledi.

Amerikan medyası, ABD'li yetkililere dayandırarak geçtiği haberlerde, İsrail'in İran topraklarına yönelik bir saldırı düzenlediğini duyurdu.

Haberlere göre İsrail, yerel saatle cuma sabahı erken saatlerde İran'a yönelik bir karşı saldırı düzenledi.

İSRAİL, ABD'YE SALDIRIDAN ÖNCE HABER VERMİŞ

CNN'e konuşan ABD'li bir yetkili, İsrail'in saldırıdan önce, "İran'a yönelik sınırlı bir karşı saldırı düzenleyeceğini" perşembe günü haber verdiğini ve ABD'nin bu saldırıyı "desteklemediğini" kaydetti.

“BİDEN SALDIRIYA YEŞİL IŞIK YAKMADI”

Yetkili, Başkan Joe Biden yönetiminin İsrail'in, "İran'a yönelik bu karşı saldırısına yeşil ışık yakmadığını" ve ABD'nin bölgede kapsamlı bir çatışma istemediğini söyledi.

Ayrıca ABD’li yetkili, söz konusu saldırıda vurulan bölgenin nükleer bir tesis olmadığını da sözlerine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon, söz konusu saldırıyı henüz doğrulamadı.

İlgili Haberler
İsrail’in İran’a saldırı için neden bugünü seçtiği ortaya çıktı! Çok konuşulacak Ali Hamaney detayı
İsrail füzelerle saldırdı İran savunma sistemini devreye soktu. İran tüm uçuşları askıya aldı
Son dakika… İsrail İran’a misilleme saldırısı başlattı
Son Haberler
Bütün partilerin yapacağı şeyi açıkladı. Prof. Cevdet Bozkuş yazdı Gündem
Bütün partilerin yapacağı şeyi açıkladı. Prof. Cevdet Bozkuş yazdı
Beşiktaş Ankaragücü ilk 11 belli oldu. Serdar Topraktepe'den flaş karar Spor
Beşiktaş Ankaragücü ilk 11 belli oldu. Serdar Topraktepe'den flaş karar
İsrail’in İran’a saldırı için neden bugünü seçtiği ortaya çıktı! Çok konuşulacak Ali Hamaney detayı Gündem
İsrail’in İran’a saldırı için neden bugünü seçtiği ortaya çıktı! Çok konuşulacak Ali Hamaney detayı
Tekstil atölyesinde yangın çıktı. Yan binaya da sıçradı Yerel Haberler
Tekstil atölyesinde yangın çıktı. Yan binaya da sıçradı
İsrail füzelerle saldırdı İran savunma sistemini devreye soktu. İran tüm uçuşları askıya aldı Dünya
İsrail füzelerle saldırdı İran savunma sistemini devreye soktu. İran tüm uçuşları askıya aldı
Son dakika… İsrail İran’a misilleme saldırısı başlattı Dünya
Son dakika… İsrail İran’a misilleme saldırısı başlattı