İsrail İran'a saldırı başlattı: Biden saldırıya yeşil ışık yakmadı

Amerikan medyası, ABD'li yetkililere dayandırarak geçtiği haberlerde, İsrail'in İran topraklarına yönelik bir saldırı düzenlediğini duyurdu.

Haberlere göre İsrail, yerel saatle cuma sabahı erken saatlerde İran'a yönelik bir karşı saldırı düzenledi.

İSRAİL, ABD'YE SALDIRIDAN ÖNCE HABER VERMİŞ

CNN'e konuşan ABD'li bir yetkili, İsrail'in saldırıdan önce, "İran'a yönelik sınırlı bir karşı saldırı düzenleyeceğini" perşembe günü haber verdiğini ve ABD'nin bu saldırıyı "desteklemediğini" kaydetti.

“BİDEN SALDIRIYA YEŞİL IŞIK YAKMADI”

Yetkili, Başkan Joe Biden yönetiminin İsrail'in, "İran'a yönelik bu karşı saldırısına yeşil ışık yakmadığını" ve ABD'nin bölgede kapsamlı bir çatışma istemediğini söyledi.

Ayrıca ABD’li yetkili, söz konusu saldırıda vurulan bölgenin nükleer bir tesis olmadığını da sözlerine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon, söz konusu saldırıyı henüz doğrulamadı.