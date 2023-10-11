İsrail’den kan donduran açıklama: Tedavi gören Filistinliler infaz edilebilir

Hamas ve İsrail arasındaki çatışmalar 5'inci gününe girerken, İsrail Sağlık Bakanlığı, İsrail hastanelerinde tedavi gören Filistinliler ile ilgili ‘infaz’ açıklamasında bulundu.

KAYNAK: AA
İsrail’den kan donduran açıklama: Tedavi gören Filistinliler infaz edilebilir

İsrail saldırılarını sürdürürken Sağlık Bakanlığından bir açıklama geldi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları üyesi en az üç kişinin İsrail hastanelerinde, çatışmalarda yaralanan İsraillilerle aynı bölümlerde tedavi gördüğü kaydedildi.

Üst düzey hastane yetkililerine dayandırılan haberde, hastane yetkililerinin, yaralı Filistinlileri "başka seçenekleri olmadığı için" kabul etmek zorunda kaldıkları aktarıldı.

Haberde, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin, "güvenlik kurumlarının sorgulamak istediği" yaralı Filistinlilerin kapalı bir askeri tesise nakledilmeleri yönünde çağrıda bulunduğu ifade edildi.

HASTANEDEKİ YARALI İLİSTİNLİLER İNFAZ EDİLEBİLİR

İsrail Sağlık Bakanlığının, yaralı Filistinlilerin İsrail vatandaşları tarafından infaz edilmesinden endişe duyduğu ve hastane yönetimlerine buna karşı hazırlık yapmaları talimatını verdiği kaydedilen haberde, bakanlığın, bu hastanelerdeki güvenlik görevlilerinden, yargısız infaza kadar varabilecek olaylara karşı hazırlıklı olmalarını istediği aktarıldı.

Habere göre, ismi verilmeyen bir hastane yetkilisi, yaralı Filistinlilerin İsrail hastanelerinde tedavi edilmek üzere tahliye edilmesi yönünde kendilerine bilgi verildiğini ve aynı zamanda vatandaşların yargısız infaz noktasına varacak derecede olaylar çıkarma niyetinde olduklarına dair ihbarların olduğu bilgisi aldıklarını söyledi.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

CAN KAYIPLARI ARTIYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1100 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 339 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 24 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti. Ayrıca İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde çıkan olaylarda 2 Filistinliyi öldürmüştü.

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