İsrail'e gidecek olan 12 gemi İzmir'e gelecek

İsrail'e gitmesi planlanan ancak savaş nedeniyle gidemeyen kruvaziyer gemilerin İzmir Limanı'na rezervasyon yaptırdığı bildirildi.

İsrail'e gidecek olan 12 gemi İzmir'e gelecek

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmanın Doğu Akdeniz'deki kruvaziyer rotalarında değişikliğe neden olduğunu söyledi.

MSC Cruises ve Costa Cruises şirketlerinin rotalarında değişiklik yaptığını belirten Öztürk, İsrail'in Aşdod ve Hayfa limanlarının sefer programından çıkarıldığını, Türkiye'nin güneyi ile İzmir ve İstanbul'daki limanların uygunluğuna göre yeni rezervasyonların yapıldığını ifade etti.

Öztürk o bölgeye yıl sonuna kadar gitmesi planlanan kruvaziyer hatlarının rotasını değiştirdiğini anlatarak, "İzmir Limanı'na 12 gemi yeni rezervasyon yaptırdı. MSC'nin 8, Costa'nın 4 gemisi İzmir'e gelecek." diye konuştu.

Çatışmanın uzamasından endişe duyulduğunu kaydeden Öztürk, "Uzun dönemde bu gerginliğin devamı söz konusu olursa Doğu Akdeniz çanağındaki bu rahatsızlıktan dolayı kruvaziyer pazarında daralma olabilir." dedi.

Rota değişikliği yapan ilk geminin 19 Ekim'de İzmir Limanına demirlemesi bekleniyor.

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