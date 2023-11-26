İsrail'i protesto etmek isteyen kişi motoruyla Starbucks'ta lastik yaktı. Evladım Starbucks Katarlı Arapların cahil kalma öğren

İsrail protestoları sürerken sosyal medyada ilginç bir protesto görüntüsü daha yayılmaya başladı. Bir kişi, motoruyla Starbucks'a girip lastik yaktı.

Osmancan Erok KAYNAK: Haber Merkezi
İsrail'i protesto etmek isteyen kişi motoruyla Starbucks'ta lastik yaktı. Evladım Starbucks Katarlı Arapların cahil kalma öğren

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları nedeniyle protestolar sürerken akla gelen ilk marka olan Starbucks'ta ilginç bir olay yaşandı.

Son dönemlerde Starbukcs markasında 'enteresan' denilecek protestolara imza atanlara sosyal medyada paylaşılan bir videoyla yenisi eklendi.

PROTESTO İÇİN LASTİK YAKTI

Bir motorcu Starbucks şubesine motoruyla girerek lastik yakmaya çalıştı.

Hangi Starbucks şubesinde ve nerede gerçekleştiği bilinmeyen videoda oturan müşteriler merakla motorcuyu izlerken motorcunun bir başka vatandaş tarafından kayda alındığı görüldü.

Kayıtlarda motorcunun plakasını gizlemesi detayı dikkatlerden kaçmadı.

Söz konusu lastik yakma protestosunu gerçekleştiren motorcu olay yerinden uzaklaştı.

Protesto anları sosyal medyada hızla yayıldı.

Sosyal medya kullanıcıları bu protestoya yanıt verdi. İşte bazı yanıtlar:

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