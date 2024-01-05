İsrail'in Gazze'nin başına geçireceği isim ortaya çıktı. Yakalanan Filistinli MOSSAD ajanları onunla bağlantılıymış

Kaynak: Haber Merkezi
İsrail'in Gazze'nin başına geçireceği isim ortaya çıktı. Yakalanan Filistinli MOSSAD ajanları onunla bağlantılıymış
Geçtiğimiz günlerde İsrail gizli servisine çalıştıkları gerekçesi ile MİT tarafından yakalanan Filistin asıllı 34 ajanın sorgulaması devam ederken, yakalanan ajanların İsrail tarafından Gazze’nin başına geçirilmesi planlanan Muhammed Yusuf Dahlan’a bağlı oldukları öne sürüldü.

TELE1’in haberine göre, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da Emniyet Müdürlüğü ve MİT’in ortak operasyonu ile Filistin ve İsrail uyruklu kişiler ve yabancı uyruklulara yönelik bir casus operasyonu düzenlenmiş ve 34 kişi ajanlık yaptıkları gerekçesi ile gözaltına alınmıştı.

Yakalanan 34 kişinin İstanbul Terörle Mücadele Şubesinde ajanlık sorgulamaları devam ederken, TEM şubede Arapça dilinin farklı lehçelerini kullanabilen uzman ekipler de iş başında.

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MUHAMMED DAHLAN DETAYI

MİT Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün müşterek çalışmaları sonrasında ajanların MOSSAD’ın Tel Aviv’deki HAMAS masasına bakan birim tarafından yönlendirildiği ortaya çıktı.

Şüphelilerin birbirinden bağımsız yüksek miktarda para aldıkları ve aralarından bazılarının Ebu Fadi olarak bilinen ve Sırbistan’da sürgünde yaşayan Muhammed Yusuf Dahlan’a yakın isimler olduğu ortaya çıktı.

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NE OLMUŞTU?

2 Ocak tarihinde İstanbul merkezli yapılan operasyonlar sonucunda Türkiye’de ikamet eden Filistin ve İsrail asıllı kişilerin İsrail gizli servisi MOSSAD’a bağlı oldukları ortaya çıkmış ve yapılan operasyon sonucunda 34 şüpheli yakalanmıştı.

Yakalanan kişilerin evlerinde yapılan operasyonlar sonucunda 143 bin 830 avro, 23 bin 680 dolar, muhtelif miktarda farklı ülkelere ait nakit para, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ile dijital materyale el konulmuştu.

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