İran’ın İsrail’e fırlattığı füzelerin fiyatı ortaya çıktı

Kaynak: Dünya
İran’ın İsrail’e fırlattığı füzelerin fiyatı ortaya çıktı
Geçtiğimiz hafta sonu İran’ın İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısı, uluslararası alanda geniş yankı uyandırdı. İsrail, müttefiklerinin desteğiyle saldırıda kullanılan insansız hava araçları ve füzelerin büyük çoğunluğunu etkisiz hale getirdi. Ancak bu başarı, bazı çevrelerce şüpheyle karşılandı ve İran’ın askeri kapasitesinin bir gösterisi olarak değerlendirildi.

İsrail’in gelişmiş hava savunma sistemlerinden bazılarını aşmayı başaran İran füzeleri, Negev Çölü’ndeki bir askeri üssü hedef aldı.

BBC’nin aktardığına göre, füzelerden ikisi pist alanına, biri bir hangara, diğeri ise kullanılmayan bir hangara isabet etti.

Beşinci füze ise kuzeydeki bir radar sistemine yakın bir bölgede infilak etti. Saldırının ayrıntıları da yavaş yavaş ortaya çıkarken, füzelerin sadece İran’dan değil, aynı zamanda Irak, Suriye ve Yemen’deki müttefik gruplar tarafından da fırlatıldığı belirlendi.

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100 BİN İLE 200 BİN DOLAR ARASINDA DEĞİŞİYOR

Emre Ergül'ün haberine göre operasyonun maliyeti hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, İran medyası saldırıda “Paveh” adlı seyir füzeleri ve “Emad” adlı balistik füzelerin kullanıldığını duyurdu.

Paveh, 2015 yılında geliştirilen ve 1650 kilometre menzile sahip Soumar seyir füzeleri ailesinin bir parçası. Emad ise, 1700 kilometre menzilli ve Şahab-3 balistik füzelerinden türetilmiş bir model.

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İran’ın silah geliştirme programı hakkında çok az bilgi paylaşıldığı için, bu füzelerin maliyeti konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor. Ancak muhalif kaynaklara göre, her bir Emad ve Paveh füzesinin maliyeti 100 bin ile 200 bin dolar arasında değişiyor.

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İSRAİL’İN ZARARI 1.35 MİLYAR DOLAR

İsrail’in hava savunma maliyetleri de dikkate değer. Bir İsrail generali, yerel bir gazeteye verdiği demeçte, İran’ın hava saldırısının İsrail’e 4-5 milyar şekel (yaklaşık 1.08 ila 1.35 milyar dolar) maliyetine mal olduğunu belirtti.

İsrail, hava tehditlerine karşı Demir Kubbe sistemi kurmuş durumda ve ülke genelinde 10 adet batarya bulunuyor. Düşman füzeleri tespit edildiğinde, Arrow-2 veya David’s Sling füzeleri fırlatılarak düşman füzeleri havada imha ediliyor. Generalin ifadesine göre, bir Arrow füzesinin maliyeti 3.5 milyon dolar, bir David’s Sling füzesinin maliyeti ise 1 milyon dolar civarında.

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