İşsizlik rakamları açıklandı. İnan inanabilirsen Ali Cabbar

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre işsizlik haziran ayında yüzde 9,6 oldu. İşsiz sayısı 3 milyon 337 bin kişi olurken genç işsizlerin oranı ise yüzde 18,6'ya yükseldi. Ortaya çıkan veriler "İnan inanabilirsen Ali Cabbar" yorumuna neden oldu

İşsizlik rakamları açıklandı. İnan inanabilirsen Ali Cabbar

TÜİK haziran ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 2 bin kişi artarak 3 milyon 337 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan artarak %9,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,8 iken kadınlarda %13,2 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 363 bin kişi azalarak 31 milyon 291 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan azalarak %47,8 oldu. Bu oran erkeklerde %65,2 iken kadınlarda %30,8 olarak gerçekleşti.

İşgücü 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 359 bin kişi azalarak 34 milyon 629 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,6 puan azalarak %52,9 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %70,7 iken kadınlarda %35,5 oldu.

GENÇ İŞSİZLİK YÜZDE 18,6 OLDU

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,2 puanlık artış ile %18,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %15,4, kadınlarda ise %24,2 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 0,7 saat artarak 44,6 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 1,7 puanlık artış ile %24,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %16,6 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %17,9 olarak tahmin edildi.

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