TÜİK verileri bile gerçeği saklayamadı. Türkiye'nin dörtte birinin iş bulma umudu kalmadı

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre işsizlik haziran ayında yüzde 9,6 oldu. İşsiz sayısı 3 milyon 337 bin kişi olurken genç işsizlerin oranı ise yüzde 18,6'ya yükseldi.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,8 iken kadınlarda yüzde 13,2 olarak tahmin edildi.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,2 puanlık artış ile yüzde 18,6 oldu.

"YÜZDE 3'Ü GEÇTİĞİNDE CİDDİ BİR SORUN"

Ekonomist Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, TÜİK işgücü verilerini Cumhuriyet'ten İrem Karataş'a değerlendirdi.

İşsizliğin ilerleyen günlerde daha da artacağını tahmin eden Kozanoğlu, "Türkiye'de kronikleşmiş bir işsizlik var. İşsizlik tek haneli oranlarda olduğu zaman bunun büyük bir sorun olmadığı gibi bir algı oluşuyor. Ancak bir ekonomide yüzde 3'ü geçen işsizlik oranı ciddi bir sorundur. 3 milyon 337 bin işsizimiz var. Önümüzdeki günlerde faizlerin artırılmasıyla birlikte işsizlik oranının artacağını, yıl sonuna doğru yüzde 11-12'lere çıkabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"İŞGÜCÜNÜN DÖRTTE BİRİ İŞ BULMAKTAN ÜMİDİ KESMİŞ"

Açıklanan veriler arasında istahdam oranının önemli olduğuna dikkat çeken Kozanoğlu, "Türkiye'de kadınların işgücüne katılımı düşük olduğu için işsizlik rakamları net bir bilgi vermiyor. Son verilere göre istihdam oranı yüzde 47,8, bu demek oluyor ki çalışabilecek durumdaki her yüz kişinin sadece yüzde 47.8'i işgücüne katılıyor. Kadınlarda bu oran yüzde 35,5. Gençler arasında işsizlik oranı çok daha yüksek. İşgücüne katılmayan insanların sayısı da artmış. Normalde yaz aylarıyla birlikte üretim faaliyetleri yoğunlaşır. Atıl işgücü oranı belki de gerçek işsizlik oranını yansıtıyor. Atıl işsizlik oranı 24,2'ye çıkmış. Bu oran çalışmak isteyip de tam zamanlı bir işte çalışamayan ve iş bulmaktan ümidini kesenleri de kapsıyor. Diğer bir ifadeyle işgücünün dörtte biri ya işsiz ya da iş bulmaktan ümidini kesmiş" yorumlarında bulundu.

VERGİ ARTIŞLARI SÜRECEK Mİ?

Ekonomi Politikalarından Sorumlu Bakan Mehmet Şimşek iktidara yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak gazetesine açıklamalarda bulunmuştu. Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, Şimşek'in ifadelerini de değerlendirdi.

Yeni vergilerin gelebileceğine dair tahminde bulunan Kozanoğlu, "Bir önceki açıklamasında '2024'ün ortalarına kadar enflasyon yüksek seyredecek' demişti. Önümüzdeki 9-10 ay içerisinde enflasyonu düşürmek için bir çaba sarfedilmeyeceğini kendisi söylemiş oldu. Açıklamalarına bakıldığı zaman, enflasyonun yapılan vergi artışları sebebiyle yükseleceğini söylüyor. Yeni vergiler gelebilir" şeklinde konuştu.

"1,5 TRİLYONA YAKIN BÜTÇE AÇIĞI SÖZKONUSU"

Bütçe Açığı sorununa dikkat çeken Kozanoğlu, sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Değerlendirme yapabilmemiz için önümüzde bir ekonomi programı olması gerekiyor. Seçimlerden bu yana enflasyon raporu ve şeffaflık, rasyonellik gibi genel ifadeler dışında karşımızda somut olgular yok . Bu yüzden net bir şey söyleyemiyoruz. Bütçe açıkları çok fazla artacak. Ek bütçe yapıldı ama maaş artışları buraya konulmadı. Cumhurbaşkanlığı ödeneğinden karşılanacak. Mevcut açığı da göz önüne alırsak 1,5 trilyon liraya yakın bütçe açığı söz konusu. Kur korumalı mevduat kaynaklı yükler de Merkez Bankası'na aktarıldı. Önümüzdeki dönemde bunun para basarak karşılanması dışında seçenek görünmüyor."