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Öğrenciler zehirlendi hastaneye kaldırıldı

İstanbul Arnavutköy'de yaklaşık 30 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 15:01
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İstanbul Arnavutköy'de yaklaşık 30 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Öğrenciler zehirlendi hastaneye kaldırıldı
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İHA’nın haberine göre; Arnavutköy'de bulunan bir ortaokulda yerli malı haftası nedeniyle düzenlenen programda yemek yiyen yaklaşık 30 öğrenci, mide bulantısı ve karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye kaldırıldı. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrencilerin tedavileri devam ediyor.

Arnavutköy'de bulunan bir ortaokulda, yaklaşık 30 öğrenci zehirlenme şüphesiyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, okulda düzenlenen yerli malı haftasında yemek yiyen öğrenciler, mide bulantısı ve karın ağrısı şikâyetinde bulundu. Öğretim görevlileri durumu sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine okula gelen ambulanslarla yaklaşık 30 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Öte yandan öğrencilerin tedavilerinin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

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