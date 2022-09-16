Öğrenciye şiddet uygulayan müdüre karşı çıkan öğretmenler sürgün edildi

İzmir Dikili’deki Bademli Mehmet Ertuğrul Denizolgun İlkokulu’nda bir öğrenciyi darp ettiği anlar kameraya yansıyan okul müdürüne itiraz eden 5 öğretmenin sürgün edildiği belirtildi.

Bademli Mehmet Ertuğrul Denizolgun İlkokulu Müdürü T.Ş., bir öğrenciye şiddet uyguladı.

Şiddet okuldaki güvenlik kameralarına da yansırken buna karşı çıkan 5 öğretmen hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.

Soruşturmanın sonucunda öğretmenlere ‘aralarında gruplaşma olduğu, bu grubun dışında kalanlara selam vermedikleri, yok saymak gibi tutum ve davranışları olduğu’ iddiasıyla kınama cezası verildi.

Daha sonra öğretmenlerin dün kentteki başka okullara sürgün edildiği ileri sürüldü. Okul Müdürü T.Ş. hakkında başlatılan soruşturmanın sonucu ise belirsizliğini koruyor.