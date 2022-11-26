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İstanbul Baypaş 12 personel alacak

İstanbul Baypaş, şoför ve temizlik görevlisi olarak istihdam etmek üzere 12 işçi alacak. Son başvuru tarihi 30 kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 10:15
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İstanbul Baypaş şoför ve temizlik görelisi alacak

İstanbul Baypaş 12 personel alacak
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İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, İstanbul Baypaş, şoför ve temizlik görevlisi olarak istihdam etmek üzere 12 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 30 kasım 2022 olarak açıklandı.

Geri bildirimler telefon aracılığı ile yapılacaktır

Başvurular e-mail üzerinden alınacak olup telefon ile başvuru alınmayacaktır. 

Başvurular değerlendirildikten sonra uygun bulunan başvuru sahipleri görüşmeye davet edilecektir.

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