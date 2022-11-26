İstanbul Baypaş 12 personel alacak

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, İstanbul Baypaş, şoför ve temizlik görevlisi olarak istihdam etmek üzere 12 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 30 kasım 2022 olarak açıklandı.

Geri bildirimler telefon aracılığı ile yapılacaktır

Başvurular e-mail üzerinden alınacak olup telefon ile başvuru alınmayacaktır.

Başvurular değerlendirildikten sonra uygun bulunan başvuru sahipleri görüşmeye davet edilecektir.