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Kerem Ökten kar fırtınasının nereye vuracağı açıkladı. Şu an hızla yaklaşıyor

Meteoroloji kahini Kerem Ökten, yeni paylaşımında "Vortex Çatalca, Silivri hattını bombalayacak gibi görünüyor" diyerek İstanbulluları kar fırtınasına karşı uyardı.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 15:22
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Şu an hızla yaklaşıyor. Kerem Ökten kar fırtınasının nereye vuracağı açıkladı

Kerem Ökten kar fırtınasının nereye vuracağı açıkladı. Şu an hızla yaklaşıyor
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Meteoroloji kahini Kerem Ökten, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'u vuracak kar fırtınasını açıkladı.

"2004 NASIL HAFIZALARA KAZINDIYSA..."

Kerem Ökten, "Vortex Çatalca, Silivri hattını bombalayacak gibi görünüyor" derken İstanbul'u vuracak kar fırtınasının 2004 yılı gibi hafızalara kazınacağını dile getirdi.

Kerem Ökten, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yarınki vortex 50 km doğularsa İstanbul'un göbeği uzun yıllar unutulmayacak bir hava olayı yaşar.
2004 nasıl hafızalara kazındıysa;
Yarın da hafızalara kazınır.
Şu anda Vortex Çatalca, Silivri hattını bombalayacak gibi görünüyor.
Oradan Bandırma'ya.
Yarın sabah kesinleşir rotası."

Öte yandan hafta boyunca Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul’un, Pazar günü sabah 08.00’den itibaren Sibirya kökenli daha soğuk bir havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

VORTEKS NEDİR?

Vorteks kar oluşumları nadir görülen durumlardan biridir.

Son zamanlarda belirli bölgelerde yaşanılan bu durum pek çok kişinin ilgi odağı haline gelmektedir.

VORTEKS KAR NEDİR VE NASIL OLUŞUR?

Vorkets kar nedir ve nasıl oluşur soruları oldukça fazla kişinin merak duyduğu konular arasına girmektedir.

Atmosfer içerisinde harekete geçen hava akımı ile vorteks oluşmaktadır. Dairesel şekilde oluşan bu hava akımına vorteks adı verilemektedir.

Aynı şekilde yaşanılan hava akımı ile kar yağmasına ise vorteks kar denilmektedir.

Aniden fırtına çıkması ya da yağışın çok olması ile vorteks kar oluşmaktadır.

VORTEKS KAR FIRTINASININ ÖZELLİKLERİ

Yoğun kar yağışı vorteks kar fırtınasının en önemli özelliklerinden biridir.

Özellikle havada dairesel şekilde yer alan hava akımı da vorteks karlarının özellikleri arasına girmektedir.

Kuvvetli fırtınalar ile birlikte vorteks oluşumu da yaygın hale gelmektedir.

Belirli bölgelerde yoğun şekilde görülen bu durum son zamanlarda merak duyulan konular arasına girmektedir.

Oldukça fazla alanda hava dairesel şekilde yer almaktadır.

Kar fırtınası ile birleşimi sonucunda vorteks uygulanmaktadır.

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