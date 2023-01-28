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Ankara'ya lapa lapa kar yağdı

Uyarıların ardından başkent Ankara'da beklenen kar yağışı başladı.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 10:55
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Başkent Ankara'ya kar yağdı

Ankara'ya lapa lapa kar yağdı
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Ankara’da kar yağışı başladı. Yüksek kesimleri beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli, Isparta, İzmir, Kayseri, Konya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Sivas, Uşak, Yozgat, Aksaray ve Karaman için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunmuştu.

KEREM ÖKTEN UYARMIŞTI

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, kar yağışı beklendiğini duyurup ayrıntıları paylaştı. Ökten "10 günlük toplamda beklenen Kar örtüsü miktarı artıyor. Değerler cm cinsinden. Ve bu ilk atak. Ardından bir atak daha geliyor..." dedi.

ANKARA'YA KAR MÜJDESİ

Ökten, "(Cuma) gecesi Ankara için çok güzel olacak. Ankaralı karseverler saleplerini hazırlasın." demişti.

“İSTANBUL’U ADIM ADIM ARTIRIYOR”

Ökten, "Kar haritasında İstanbul'a takılmayın. İstanbul'u adım adım artırıyor. Her güncelleme artacak." ifadelerini kullandı.

Geçen yıldan kar görüntüsü paylaşıp "İstanbul için modellerin mutabık olmaya başladığı bir sistem var." diyerek bugünü yorumlayan Ökten, "Bir çok senaryo bize vortex veriyor. Yani 24 Ocak 2022'deki gibi. Karadeniz suyu bu sene çok sıcak. Geçen seneki vortex enerji olarak 3 atom bombası gücündeydi. Bu seneki 5'e çıkabilir." diye konuştu.

İSTANBUL KARA 'MERHABA' DİYECEK

Ökten, "İstanbul Pazartesi sabahı yağışı yakalarsa, ki hafif bir yağış yakalayacak gibi görünüyor, şehir içinde ilk kar yağışına merhaba diyecek. Seyirlik bir kar. Beklenti düşük olmalı" ifadesini kullandı. İstanbul'da hafta sonu itibariyle sağanak yağış bekleniyor.

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