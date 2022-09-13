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İBB'den AKP'li Tevfik Göksu'ya belgeli yanıt. Florya'daki villalarda oturmadım demişti

İstanbul Florya’da bulunan villa lojmanlarda kalmadığını söyleyen AKP'li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya İBB belgeleri yayınlayarak yanıt verdi...

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 21:36
Son Güncelleme: 13 Eylül 2022 Salı - 21:37
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AKP'li Tevfik Göksu'ya İBB'den belgeli yanıt. Florya'daki villalarda oturmadım demişti

İBB'den AKP'li Tevfik Göksu'ya belgeli yanıt. Florya'daki villalarda oturmadım demişti
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İBB, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş döneminde Florya’da ormanlık alanda bulunan ve AKP’li 12 belediye başkanının ailesine tahsis edilen villa tipi lojmanları Ocak 2022'de kamuya kazandırmıştı.

Yeni İBB yönetimi, 12 AKP’li aile tarafından kullanılan villaları boşalttı ve İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Kampüsü yaptı.

12 villa tipi lojmanlar içerisinde en büyük villayı kullanan AKP'li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun yaşadığı konut ise danışman ofislerine dönüştürüldü. 

AKP'Lİ GÖKSU OTURMADIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, eylül ayının ilk İBB Meclis toplantısında dün yaptığı konuşması sırasında Florya’da bulunan villalarda oturmadığını iddia etmişti.

Göksu, meclis toplantısında “Ben orada hiç oturmadım. Benim hiç oturduğumu gördün mü orada?” ifadelerini kullanmıştı.

İBB BELGEYİ YAYINLADI

AKP'li Göksu'nun sözleri üzerine İBB’den bir yazılı açıklama yapıldı.

Göksu'nun villalarda kaldığını kanıtlayan belgeyi yayınlayan İBB, '' Ortaya çıkan belgelerde 12 evde kalan belediye başkanlarından birinin Tevfik Göksu olduğu görülmektedir'' dedi. 

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeleri kullanıldı:

“Eylül ayının ilk İBB Meclis toplantısında Ak Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, konuşmasında şu anda İstanbul Planlama Ajansı  (İPA) olarak bilinen dönemin ‘Florya Yerleşim Birimlerinde (12 Evler) oturmadığını iddia etmiştir. Ortaya çıkan belgelerde 12 evde kalan belediye başkanlarından birinin Tevfik Göksu olduğu görülmektedir.

Göksu’nun 12 Eylül İBB Meclisi’nde canlı yayındaki ifadelerinin gerçeği yansıtmaktadır. 

İşte o belge:

FLORYA YERLEŞKESİ NEDİR?

 2019 seçimlerinden önce şu ana İPA olarak hizmet veren Florya’daki alanda; 12 evin 11’i ilçe belediye başkanlarına, 1 tanesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi genel sekreterine tahsis edilmişti.

2005 yılına kadar Personel Daire Başkanlığına Bağlı Turistik Tesisler Müdürlüğü olarak hizmet vermişti. 2005 yılında Sosyal ve İdari işler Müdürlüğüne devir olan 12 evler de genel sekreterliğe tahsis olan 1 daire de 2009 yılından sonra Güngören Belediye Başkanına tahsis edilmiş. 2009 yılından itibaren 12 ilçe belediye başkanlarına kiralık olarak tahsis edilmeye devam etmiştir. Tahsis kiraları; misafirhaneler ve moteller ücret tarifesinde, her yıl mecliste ücret tarife komisyonunda güncellenmişti.

23 Haziran’dan seçimlerinden sonra tüm evler boşaltıldı. Ve İPA olarak, kütüphanesi, sosyal yaşam, çalışma alanları ve konferans bölümleriyle İstanbul’a hizmet veren bölgeye dönüştürüldü.

Büyükşehir Belediye Meclisimizce söz konusu evlere Aylık bazda 2017 yılı için bin 210TL, 2018 yılı için bin300TL, 2019 yılı için bin 40 lira kira ücreti belirlenmiştir.”

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yalancının mumu
13.09.2022 21:46
AKP söylemedi diyor ama ben söylemiş olabilirim mi diyor. İBB açıklamaları bunu doğruluyor sanki.  
 
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