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Flaş... Flaş... Savcılıktan deprem paylaşımlarına soruşturma

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili halk arasında korku veya panik yaratacak şekilde gerçeğe aykırı paylaşımlara ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 12:44
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dezenformasyon içerikli deprem paylaşımlarına soruşturma başlattı

Flaş... Flaş... Savcılıktan deprem paylaşımlarına soruşturma
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi merkezli meydana gelen ve çevre illerde de etkisini gösteren depremle ilgili sosyal medya hesaplarından yapılan çarpıtılmış paylaşımlar üzerine harekete geçildiği belirtildi.

Açıklamada, yanlış veya doğruluğu bulunmayan, çarpıtılmış, gerçeğe aykırı bilgileri sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla yayan dezenformasyon niteliğindeki yorum, beyan ve açıklamalara ilişkin paylaşımlarla ilgili olarak resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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6.02.2023 12:48
birde şu sorumlular hakkında acil soruşturma açsanız  
 
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