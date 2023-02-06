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AFAD'a göre şu ana kadar depremde 76 can kaybı var

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD can kaybı sayısını açıkladı.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 07:53
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Depremdeki can kaybı açıkladı

AFAD'a göre şu ana kadar depremde 76 can kaybı var
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Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.4'lük depremin ardından AFAD'tan can kaybına ilişkin açıklama geldi.

AFAD açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya’da 76 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis’te 440 vatandaşımız yaralanmıştır.

DEPREM SONRASI AFAD'TAN UYARI

AFAD, 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından iletişimin sürekliliğinin sağlanması için kritik uyarılarda bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ta yaşanan 7,4'lük depremin ardından vatandaşlara "Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının" uyarısı yapıldı.

AFAD tarafından yapılan uyarıda şu ifadeler kullanıldı:

"Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önemdedir. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının"

 

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Turgut evcimen
6.02.2023 08:00
Tüm halkımıza geçmiş olsun vefat eden ailelerin başı sağolsun  
 
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