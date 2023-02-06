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Türk Ordusu yardım için deprem bölgesine gidiyor

Milli Savunma Bakanlığı afetzedelere yardım için sağlık personeli, ambulans uçak ve çok sayıda mehmetçiği deprem bölgesine yönlendirdiğini açıkladı.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 12:47
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Türk ordusu yardım için deprem bölgesinde

Türk Ordusu yardım için deprem bölgesine gidiyor
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Milli Savunma Bakanlığı deprem bölgesine arama-kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için harekete geçti. TSK'ya bağlı A400m nakliye uçakları dahil çok sayıda nakliye uçağı bölgeye arama-kurtarma ekiplerini ve araçlarını sevk etmeye başladı. Ambulans uçaklar da kurulan "hava yardım koridoru"nda görev alıyor.

Milli Savunma Bakanlığı resmi twitter hesabı yaptığı açıklamda, ''deprem bölgesindeki afetzede vatandaşlarımıza yardım için Millî Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından görevlendirilen sağlık personeli, 2 adet Askerî Ambulans uçağımız ile Ankara’dan bölgeye hareket etti'' açıklaması yaptı.

Yayınlanan başka görüntüde ise deprem bölgesine yardım ve destek amaçlı çok sayıda mehmetçiğin yönlendirildiği görüldü. Diğer illerde vatani görevlerini yapan askerlerimiz havayolu ile deprem bölgesine yönlendirildi.

 

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atiye
6.02.2023 12:57
allah vatanımızın yardımcısı olsun.  
 
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