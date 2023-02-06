Türk Ordusu yardım için deprem bölgesine gidiyor

Milli Savunma Bakanlığı deprem bölgesine arama-kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için harekete geçti. TSK'ya bağlı A400m nakliye uçakları dahil çok sayıda nakliye uçağı bölgeye arama-kurtarma ekiplerini ve araçlarını sevk etmeye başladı. Ambulans uçaklar da kurulan "hava yardım koridoru"nda görev alıyor.

Milli Savunma Bakanlığı resmi twitter hesabı yaptığı açıklamda, ''deprem bölgesindeki afetzede vatandaşlarımıza yardım için Millî Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından görevlendirilen sağlık personeli, 2 adet Askerî Ambulans uçağımız ile Ankara’dan bölgeye hareket etti'' açıklaması yaptı.

Yayınlanan başka görüntüde ise deprem bölgesine yardım ve destek amaçlı çok sayıda mehmetçiğin yönlendirildiği görüldü. Diğer illerde vatani görevlerini yapan askerlerimiz havayolu ile deprem bölgesine yönlendirildi.