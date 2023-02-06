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Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok kentte hissedildi. 6.4 ve 6.5 büyüklüğünde peş peşe iki artçı yaşandı.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 04:46
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Büyük deprem Kahramanmaraşta 7,4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem
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Yurdun, Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok il, saat 04.17'de  Kahramanmaraş merkezli Riçhter ölçeğine göre 7.4 büyüklüğünde depremle sallandı.

Pazarcık'ta 7,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem pek çok ilde hissedildi.

Acil ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.4 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.

AFAD’ın yaptığı açıklamaya göre Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.6.4 ve 6.5 büyüklüğünde peş peşe iki artçı yaşandı.

Deprem saati 04.17 olarak kaydedilirken depremin derinliği ise 7 kilometre olarak bildirildi. Adıyaman ve Diyarbakır'da yıkılan binalar olduğu bilgisi verildi.

Sarsıntı birçok kentte hissedildi. Depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor.

Doğu ve Güneydoğu'daki birçok ilde depremin hissedildiği belirtiliyor. Diyarbakır ve Adıyaman'da yıkılan binaların olduğu öğrenilirken Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'den açıklama geldi.

Şahin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Gaziantep’te de hissettiğimiz şiddetli ve uzun süren bir deprem yaşadık. Henüz ayrıntıları, merkez üssünü bilmiyoruz. Gazianteplilerden panik yapmamalarını resmi kurumlardan gelen bilgilere göre hareket etmelerini rica ediyorum."

Profesör Doktor Okan Tüysüz depremle ilgili canlı yayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Maalesef büyük bir deprem olduğu anlaşılıyor. Merkez üssü olarak da Gaziantep ve Kahramanmaraş arası Nurdağı olarak gözüküyor. Doğu Anadolu fayı, çok uzun zamandır deprem üretmeyen bir fay. Bu kadar suskun fayların zaman içerisinde büyük deprem üreteceğini söylemiştik. Doğu Anadolu üzerinde deprem beklenen bir faydır. Dünyanın en büyük faylarından bir tanesidir. Çok önemli bir deprem, çok ciddi hasar yaratma ihtimali yüksek.

 

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