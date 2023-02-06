Erdoğan'dan AFAD Genel Merkezi'nde deprem açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depreme ilişkin çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanlığına geçti. Erdoğan yaptığı açıklamada, 912 vatandaşın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Erdoğan "Şu anki tespitlerimize göre 912 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 5 bin 385 vatandaşımız yaralanmıştır. Enkaz altından kurtulan kişi sayısı 2 bin 470'i bulmuştur. " dedi.

"85 MİLYON TEK YÜREK"

Devamında Erdoğan, "NATO ve AB yanında 45 ülkenin yardım teklifleri tarafımıza ulaşmıştır. Ülke ve millet olarak birlik ve beraberlik içinde inşallah bu felaket günlerini de geride bırakacağız. Gün 85 milyon tek yürek tek bilek olma günüdür." açıklamasını yaptı.

Erdoğan'ın buradaki konuşmasından öne çıkanlar:

Merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olarak tespit edilen ve son değerlendirmeye göre büyüklüğü 7.7 olarak ölçülen deprem geniş bir alanda hissedildi. Güney komşumuz Suriye'de sınırlarımıza yakı şehirlerinde de ciddi yıkımlar yaşanmıştır. Devletimiz deprem anından itibaren tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir.

AFAD ve Kızılay gibi doğrudan afet görevi olan kurumlarımız ekiplerini bölgeye göndermiştir. TSK ve belediyelerimiz başta olmak üzere afet çalışmaları konusunda altyapısı olan birimlerimiz göreve çağrılmıştır.

912 VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Depremin ağır hasara yol açtığı illerimizde yıkılan binaların altında kalan vatandaşlarımızın tespiti ve kurtarma çalışmaları kesintisiz sürüyor. Ankara'daki koordinasyon merkezimizi Cumhurbaşkanı yardımcımız Fuat Oktay başkanlığında hemen harekete geçti. Bakanlarımız deprem bölgesi şehirlerimize giderek çalışmaları koordine etmeye başladılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anki tespitlerimize göre 912 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 5 bin 385 vatandaşımız yaralanmıştır. Enkaz altından kurtulan kişi sayısı 2 bin 470'i bulmuştur. NATO ve AB yanında 45 ülkenin yardım teklifleri tarafımıza ulaşmıştır. Ülke ve millet olarak birlik ve beraberlik içinde inşallah bu felaket günlerini de geride bırakacağız. Gün 85 milyon tek yürek tek bilek olma günüdür.