Kayserili gençlerin ekonomi isyanı. ''Böyle devam ederse hırsız olacağım''

Türkiye'de ekonomik kriz gittikçe büyüyor.

Kayseri'de sokak röportajı sırasında kendilerine mikrofon uzatılan iki gencin ekonomiyle ilgili söyledikleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kayseri Haberler adlı bir kanala konuşan iki gencin ekonomiyle ile ilgili açıklamaları gündem oldu. Gençlerden birinin “Ekonomi böyle devam ederse hırsız olacağım. Hırsız olursanız güzel para geliyor. Şimdi banka soymaya gidiyorum” diyerek ekonomiyi sert bir dille eleştirdi.

Sosyal medyada paylaşılan o anlar binlerce kişi tarafından izlendi.