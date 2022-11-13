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Kayserili gençlerin ekonomi isyanı. ''Böyle devam ederse hırsız olacağım''

Sosyal medyada, Kayserili iki gencin sokak röportajında söyledikleri gündem oldu. Gençlerden biri "Ekonomi böyle devam ederse hırsız olacağım" dedi.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 10:32
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Kayserili gençlerin ekonomi isyanı: Böyle devam ederse hırsız olacağım

Kayserili gençlerin ekonomi isyanı. ''Böyle devam ederse hırsız olacağım''
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Türkiye'de ekonomik kriz gittikçe büyüyor. 

Kayseri'de sokak röportajı sırasında kendilerine mikrofon uzatılan iki gencin ekonomiyle ilgili söyledikleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kayseri Haberler adlı bir kanala konuşan iki gencin ekonomiyle ile ilgili açıklamaları gündem oldu. Gençlerden birinin “Ekonomi böyle devam ederse hırsız olacağım. Hırsız olursanız güzel para geliyor. Şimdi banka soymaya gidiyorum” diyerek ekonomiyi sert bir dille eleştirdi.

Sosyal medyada paylaşılan o anlar binlerce kişi tarafından izlendi.

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Misafir
13.11.2022 12:15
Şimdi de buna zemin hazırlıyorlar. Suçu ve suçluyu meşrulaştırıp kabullenmemizi istiyorlar. Yazıklar olsun....  
 
Asker
13.11.2022 12:14
Ülkenin her yerinde soygun hakim olduğu için gençlerde kısa yoldan zengin olmak için ülkeyi soyanları örnek alıyorlar.  
 
Faruk gerginci
13.11.2022 11:34
Bu gençler Kayserili olamaz Kayseri den hırsız çıkmaz fabrikalar eleman arıyor bu geri zekalılar medyatik olma peşinde Kayseri'nin adına leke sürüyor yazık çok yazık  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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