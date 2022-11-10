İstanbul Halk Ekmek İşçi Alacak

İŞKUR'un açıklamalarına göre; İstanbul Halk Ekmek, ekmek kasalama, 1 İşçi alacağını duyurdu.
MÜRACAAT KOŞULLARI
1) Unlu Mamuller Sektöründe hamur hazırlama-hamur yoğurma veya tünel tip pişirme
fırını tecrübesine sahip olmak,
2) Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak,
3) 35 yaşından gün almamış olmak,
4) Sigara kullanmamak (Gıda Güvenliği gereği),
5) En az lise mezunu (Tercihen Gıda Meslek Lisesi mezunu olmak),
6) Vardiyalı çalışmasında bir sakınca bulunmamak, Tercihen B sınıfı ehliyet sahibi olmak.
BASVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.