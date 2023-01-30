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İstanbul Havalimanı'nda kar bastırdı. Birçok araç kaza yaptı

İstanbul Havalimanı'nda yoğun kar yağışı bastırdı. Havalimanı yolunda birçok kaza meydana geldi.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 18:01
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İstanbul Havalimanı'nda kar yağışı bastırdı. Birçok araç kaza yaptı

İstanbul Havalimanı'nda kar bastırdı. Birçok araç kaza yaptı
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İstanbul Havalimanında başlayan kar yağışı kısa süreli etkili oldu. Yağış sonrası piste bulunan uçakların üzerinde kar birikintisi oluştu.

İstanbul Havalimanında akşam saatlerinde başlayan ve kısa süreli etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüye büründü. Etkili olan yağış sonrası İstanbul Havalimanı pisti üzerinde bulunan park halindeki uçak ve araçların üzerinde kar birikintisi oluştu. 

Kısa süreli etkili olan kar yağışı sona ererken, İstanbul Havalimanında uçak seferlerinde henüz herhangi bir aksaklık yaşanmadı.

HAVALİMANI YOLUNDA KAZALAR YAŞANDI

İstanbul Havalimanı yolunda yoğun kar yağışı başladı. Yağış nedeniyle yolda birçok aracı kaza yaptığı görüldü.
Arnavutköy İstanbul Havalimanı yolunda yoğun kar yağışı başladı.

Yağış nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşadı. Yol boyunca maddi hasarlı birçok kazanın yaşandığı görüldü. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, 4 şeritli yolda 2 şeridi trafiğe kapatarak kontrollü geçiş sağlamaya başladı. Bölgede kar yağışı devam ediyor.

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Görkem
30.01.2023 18:44
Ekrem BASKAN DURR, KAR GELIYOR.. Malum secim zamani KAYBOLMA!.. :)))  
 
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