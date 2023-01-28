Kerem Ökten İstanbul ve Bursa'nın üstüne çökeceğini açıkladı: 5.500 metre yükseklikte sesler duyulacak

Okulların yarıyıl tatile girmesiyle birlikte beklenen kar yağışının ne zaman olacağı merak ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 il için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunmuştu. Beklenen kar yağışları Sivas, Kayseri, Nevşehir, Malatya, Elazığ, Erzincan, Muş, Hakkari, Bitlis, Van, Şırnak, Mardin ve Adıyaman'da kuvvetli bir şekilde görüldü.

Uzmanlardan kar yağışı ile ilgili uyarılar gelmeye devam ediyor.

Meteoroloji kahini Kerem Ökten, kar yağışına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Ökten, "Az kaldı. Yakında detayları konuşacağız. İstanbul'da kar yağarken gök gürültüleri bile duyulacak çünkü 5.500 metre yukarısında -40 dereceler olacak." ifadelerini kullandı.

Ökten daha önce de "24 Ocak 2022 tarihinde yaşanan vortex enerjisi 3 atom bombası gücündeydi. Bu seneki ise 5'e çıkabilir." uyarısında bulunmuştu.

Ökten, "5.500 metre yukarısında -40 dereceler olacak." diye konuştu.

"KAR YAĞARKEN GÖK GÜRÜLTÜLERİ BİLE DUYULACAK"

Ökten'in paylaşımı şöyle:

"İstanbul ve Bursa mutlaka örtülük kar alacak. Az kaldı. Yakında detayları konuşacağız. İstanbul'da kar yağarken gök gürültüleri bile duyulacak çünkü 5.500 metre yukarısında -40 dereceler olacak."