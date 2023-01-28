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  • Kerem Ökten İstanbul ve Bursa'nın üstüne çökeceğini açıkladı: 5.500 metre yükseklikte sesler duyulacak

Kerem Ökten İstanbul ve Bursa'nın üstüne çökeceğini açıkladı: 5.500 metre yükseklikte sesler duyulacak

Meteoroloji kahini Kerem Ökten, sosyal medya hesabından bir harita paylaştı ve "Az kaldı. Kar yağarken gök gürültüleri bile duyulacak" dedi.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 17:20
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Meteoroloji kahini Kerem Ökten'den İstanbul ve Bursa'ya uyarı

Kerem Ökten İstanbul ve Bursa'nın üstüne çökeceğini açıkladı: 5.500 metre yükseklikte sesler duyulacak
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Okulların yarıyıl tatile girmesiyle birlikte beklenen kar yağışının ne zaman olacağı merak ediliyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 il için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunmuştu. Beklenen kar yağışları Sivas, Kayseri, Nevşehir, Malatya, Elazığ, Erzincan, Muş, Hakkari, Bitlis, Van, Şırnak, Mardin ve Adıyaman'da kuvvetli  bir şekilde görüldü.

Uzmanlardan kar yağışı ile ilgili uyarılar gelmeye devam ediyor. 

Meteoroloji kahini Kerem Ökten, kar yağışına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. 

Ökten, "Az kaldı. Yakında detayları konuşacağız. İstanbul'da kar yağarken gök gürültüleri bile duyulacak çünkü 5.500 metre yukarısında -40 dereceler olacak." ifadelerini kullandı. 

Ökten daha önce de "24 Ocak 2022 tarihinde yaşanan vortex enerjisi 3 atom bombası gücündeydi. Bu seneki ise 5'e çıkabilir." uyarısında bulunmuştu. 

Ökten, "5.500 metre yukarısında -40 dereceler olacak." diye konuştu. 

"KAR YAĞARKEN GÖK GÜRÜLTÜLERİ BİLE DUYULACAK"

Ökten'in paylaşımı şöyle: 

"İstanbul ve Bursa mutlaka örtülük kar alacak. Az kaldı. Yakında detayları konuşacağız. İstanbul'da kar yağarken gök gürültüleri bile duyulacak çünkü 5.500 metre yukarısında -40 dereceler olacak."

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angaralı
28.01.2023 18:03
bu da akpe seçim vaadleri gibi yalan dolan dalavere gibi bir aydır aynı yalan  
 
Sivrikülah
28.01.2023 17:55
Ne zaman kahin bey, kahin olmak için zamanı belirtmen gerek !, Yoksa vorteks dünyanı gerçeği  
 
Ethem
28.01.2023 17:33
Ne zaman kardes onuda söylesen:)  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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