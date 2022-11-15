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İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak

İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Elemanı 4 akademik personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 29 kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 10:43
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İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak

İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
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İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Elemanı 4 akademik personel alacak.

Son başvuru tarihi 29 kasım 2022 olarak açıklandı.

Resmi Gazete'de  İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada: ''Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin" ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.'' denildi.

BAŞVURU BELGELERİ
1. Başvuru Dilekçesi ve Formu (İstanbul Okan Üniversitesi web sayfasından temin edilecektir. www.okan.edu.tr)
2. Özgeçmiş (YÖK Formatında)
3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4. Öğrenim Belgeleri (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)
5. ALES Belgesi
6. Yabancı Dil Belgesi (Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belge)
7. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
8. 2 adet fotoğraf

BAŞVURU YERİ
İstanbul Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü 34959 Akfırat -Tuzla / İSTANBUL adresine şahsen ya da posta yolu ile başvuruda bulunulacaktır. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır. http://www.okan.edu.tr

İlan Başlama-Bitiş Tarihi: 15.11.2022 - 29.11.2022
Duyuru Başlama Tarihi : 15.11.2022
Son Başvuru Tarihi : 29.11.2022
Ön Değerlendirme Tarihi : 02.12.2022
Sınav Giriş Tarihi : 07.12.2022
Sonuç Açıklama Tarihi : 13.12.2022

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