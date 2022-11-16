16 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Martı’nın sahibinden İstanbul Taksiciler Odası Başkanı’na büyük suçlama. Video çekip tehdit edildiğini duyurdu

Martı’nın sahibinden İstanbul Taksiciler Odası Başkanı’na büyük suçlama. Video çekip tehdit edildiğini duyurdu

Ünlü scooter firması Martı'nın kurucusu Oğuz Alper Öktem, İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun kendisini tehdit ettiğini açıkladı.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 12:33
Takip Et

Video çekip tehdit edildiğini duyurdu. Martı’nın sahibinden İstanbul Taksiciler Odası Başkanı’na suçlama

Martı’nın sahibinden İstanbul Taksiciler Odası Başkanı’na büyük suçlama. Video çekip tehdit edildiğini duyurdu
+
Aa
-

Martı, geçtiğimiz ay ‘trafik problemine çözüm’, ‘hava kirliliğini azaltmak’ ve ‘zamandan tasarruf etmek’ için uygulama kullanıcılarının aracındaki boş koltukları aynı yöne gitmekte oldukları kişilerle paylaşabilmesine imkan kılan ‘TAG’ platformunu duyurmuştu. Uygulamanın ‘hatır taşımacılığı’ olduğunu kaydeden şirket, platformu ücretsiz olarak açıklamıştı.

Özellikle ABD’de çok yaygın olan araba paylaşımı (carpooling), hava kirliliğini, karbon emisyonlarını, trafik sıkışıklığını ve park yeri ihtiyacını azaltırken aynı zamanda daha çevre dostu ve sürdürülebilir bir seyahat yöntemi olarak da biliniyor.

İstanbul Taksiciler Odası’nın Twitter hesabı üzerinden dört gün önce Martı’nın söz konusu uygulamasının ‘korsancılık’ olduğu iddia edilen bir tweet paylaşılmış, Eyüp Aksu’nun hesabı etiketlenerek “Yasal işlemler başlatılmıştır. Bütün resmi kurumlara iptali için gerekli girişimlerde bulunulmuştur” diye yazılmıştı.

Aksu, Facebook hesabından da aynı cümleleri kullanarak yargıya gittiklerini söylemiş ve Öktem’in AKP Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç’in damadı olmasını “Ne yazık ki” diye yorumlamıştı

Bunun üzerine Martı CEO’su Oğuz Alper  Öktem, bu ay içinde açtığı Twitter hesabından bir video yayınlayarak Aksu’nun hesabını etiketledi ve “Bu video bir ‘tehdide cevap’ videosudur! Sözlerim ne taksi emekçisi ne de plaka sahiplerine, yalnızca sanadır” diye yazdı.

İnsanlar taksi bulamadığı için karısını doğum için hastaneye götüremiyor

Öktem arabasının içinde çektiği videoda şunları söyledi:

“Bu söyleyeceklerim ne taksi plakası sahiplerine ne de taksi emekçilerine. Doğrudan İTEO başkanı Eyüp Aksu’ya. Sen beni tehdit edebilirsin. Geçen sene Libadiye’deki ofisime iki tane adamımı gönderdin. Ki o şirket Türkiye’nin gururu bir teknoloji devi. Türkiye’ye milyonlarca dolar yatırım getiriyor. New York borsasına açılan ilk şirket olacak, Türk bayrağını orada dalgalandıracak.

Hadi bunu da yaptın ama sen kimsenin ailesini tehdit edemezsin. O kırmızı çizgiyi geçemezsin. İstanbul sizin yüzünüzden mağdur. İnsanlar taksi bulamadığı için karısını doğum için hastaneye götüremiyor. Çocuklar taksi bulamadığı için ÖSS’yi kaçırıyorlar. Biz senin yarattığın bu hastalıklı sisteme çare olsun diye çevreci, kanuni, ekonomik, trafiği çözen bir şey yaratıyoruz. İnsanlar hatır taşımacılığı yapabilsinler diye bir teknolojik altyapı kuruyoruz, buna da taş koyuyorsun.

‘Sana kalsa insanlar eşleriyle dostlarıyla da arabaya binmesinler‘

Sana kalsa insanlar eşleriyle dostlarıyla da arabaya binmesinler. Bu carpool denen olay yıllardır yurtdışında var hatta ABD’de sol şeritten arabada tek kişi gidemezsin. Arabanda iki üç kişi varken sol şerite geçebilirsin. (Diken notu: Sadece belirli eyaletlerde, belirli yollar için geçerli bir kural.)

Bir de Twitter’dan veya kulağıma geliyor, ‘Adliyedeki savcılar istediğimizi yaparlar, istediğimiz kararı aldırırız’ gibi imalarlar insanları, savcıları, hakimleri töhmet altında bırakıyorsun. Sen adaletin üstünde değilsin, bunu yapma.

Taksi emekçisi kardeşim, günde 12 saat haftada yedi gün trafikte direksiyon sallıyorsun. Hiçbir sosyal güvencen ve mesain yok. Asgari ücret kazanmak için kendini paralıyorsun. Bu sistem adaletsiz bir sistem. Bu sistemi kuranların kimin olduğunu iyi bil. Emeği senden ama ekmeği başkası yiyor. Senin arkanda asıl ben varım. Bu olaydan sonra hele bu işin çözümü için bırak kariyerimi kellemi ortaya koydum, hodri meydan.”

İşte o paylaşım ve Oğuz Alper Öktem'in açıklamaları :

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Aracını balık almak için iskeleye sürdü. Kalp krizi direksiyon başında yakaladı
1
﻿Aracını balık almak için iskeleye sürdü. Kalp krizi direksiyon başında yakaladı
﻿Aracını balık almak için iskeleye sürdü. Kalp krizi direksiyon başında yakaladı
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
2
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
﻿BİM'den Erdoğan’ı çok kızdıracak enflasyon ve asgari ücret açıklaması
3
﻿BİM'den Erdoğan’ı çok kızdıracak enflasyon ve asgari ücret açıklaması
﻿BİM'den Erdoğan’ı çok kızdıracak enflasyon ve asgari ücret açıklaması
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...
4
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...
﻿Meclis’te 'Süleyman Soylu' gerilimi. Erdoğan’a ''görevden al'' çağrısı
5
﻿Meclis’te 'Süleyman Soylu' gerilimi. Erdoğan’a ''görevden al'' çağrısı
﻿Meclis’te 'Süleyman Soylu' gerilimi. Erdoğan’a ''görevden al'' çağrısı
﻿Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçradı. NATO ülkesi vuruldu
6
﻿Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçradı. NATO ülkesi vuruldu
﻿Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçradı. NATO ülkesi vuruldu
﻿Polonya 4. maddeyi devreye koydu! NATO’dan acil toplantı
7
﻿Polonya 4. maddeyi devreye koydu! NATO’dan acil toplantı
﻿Polonya 4. maddeyi devreye koydu! NATO’dan acil toplantı
﻿Gençlik ve Spor Bakanlığı 12 sözleşmeli personel alacak
﻿Gençlik ve Spor Bakanlığı 12 sözleşmeli personel alacak
﻿Gençlik ve Spor Bakanlığı 12 sözleşmeli personel alacak
﻿Kaldırıma çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
﻿Kaldırıma çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
﻿Kaldırıma çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
﻿Sınırlardan kaçak geçmeye çalışan 5 örgüt üyesi yakalandı
﻿Sınırlardan kaçak geçmeye çalışan 5 örgüt üyesi yakalandı
﻿Sınırlardan kaçak geçmeye çalışan 5 örgüt üyesi yakalandı
﻿Bakırköy'de inşaat alanında istinat duvarı çöktü
﻿Bakırköy'de inşaat alanında istinat duvarı çöktü
﻿Bakırköy'de inşaat alanında istinat duvarı çöktü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.