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İş insanı Hüsamettin Kavi yaşamını yitirdi

İstanbul Sanayi Odası eski başkanlarından Hüsamettin Kavi hayatını kaybetti. Kavi'nin kalp krizi geçirdiği ve 72 yaşında olduğu ifade edildi.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 13:44
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İstanbul Sanayi Odası eski başkanlarından Hüsamettin Kavi hayatını kaybetti

İş insanı Hüsamettin Kavi yaşamını yitirdi
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İstanbul Sanayi Odası eski başkanlarından Hüsamettin Kavi 72 yaşında, Marmaris Selimiye’de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. İş insanı Hüsamettin Kavi, 1993-2001 yılları arasında 4 dönem İSO başkanlığı yapmıştı.

HÜSAMETTİN KAVİ KİMDİR?

2002 yılında Sarkuysan ve Kavi Kablo’nun da aralarında yer aldığı 7 kablo şirketinin güç birliği yaparak 20 milyar lira sermaye ile kurduğu Bemka Emaye Bobin Teli ve Kablo Sanayi’nin yönetim kurulu başkanlığını üstlenen Kavi, 1990‘da Türkiye Genç İşadamları Derneği’nin de kurucuları arasında yer almış ve derneğin başkan yardımcılığı görevini üslenmiştir.

1995’te kurulan Türkiye-Avrupa Birliği Ekonomik ve Sosyal Karma İstişare komitesinde iki dönem eş başkanlığı üstlenen Kavi, 2001-2009 yılları arasında TÜBİTAK danışma kurulunda yer almıştır.

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