İstanbul Türk hakemliğinin lokomotifi olacak

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi 14. Olağan Genel Kurulu’nu geçtiğimiz günlerde yapılan seçim sonrası kazanan Başkan Ferdi Karadoruk yenilikleriyle geliyor.

Geçtiğimiz günlerde Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ve 4 adayın yarıştığı seçimde 333 oy alarak başkan olan Ferdi Karadoruk, en yakın takipçisi mevcut dernek başkanı ve il gözlemcisi Adil Uçankan'a 129 oy fark atmıştı.

BİLİNÇLİ BİR YOL HARİTASI VAR

Başkan Karadoruk ve ekibinin önceliği; ülkemizde kaybolan hakem değerini tekrardan yükseltip, İstanbul’u Türkiye’nin lokomotifi hâline getirmek… Bu hedefe yürürken, bilinçli, plan ve programlı bir yol haritasına sahip olan başkan ve ekibi; her jenerasyondan hakemin, kapsayıcı bir yönetim anlayışıyla, aynı düzeydeki samimiyetle yanında olacak.

“HAKEMLER, EN İYİ ŞARTLARI HAK EDİYORLAR”

Hakemlerin temel ihtiyaçlarının TFFHGD tarafından ücretsiz şekilde karşılanacağını belirten Karadoruk’un ekibi; artık her il hakemi ve aday hakemlerin, diğer klasman hakemleri gibi en iyi şartlarda yolunu yürümesini sağlayacak. Ücretsiz olarak temel ihtiyaç malzemeleri TFFHGD’den alınabilecek. Soğuk havalarda hocalara anorak mont dağıtımı da gerçekleştirilecek.

ÜYELERE ÖZEL AVANTAJLAR…

Dernek üyesi olan hakemlerin, Başkan Ferdi Karadoruk’un yönetim döneminde sağlık sigortası, Sultanbeyli Kervan Saray Spor Kompleksi’ndeki aktiviteler ve beslenme/özel vitamin alma gibi konularda da yapılan anlaşmalar sonrası çeşitli avantajlardan faydalanabilecekleri öğrenildi.

BEDELSİZ İLKYARDIM EĞİTİMİ…

Ayrıca tüm hakemlere özel bir hastanede ilkyardım eğitimi verilecek. Bu eğitim bedelsiz olacak ve başarılı olan hakemlere sertifikaları da takdim edilecek.

HALİL UMUT MELER OLAYI SABIR TAŞIRMIŞTI

Seçim öncesi dönemde; Süper Lig hakemi Halil Umut Meler’in saha ortasında uğradığı saldırı sonrası olayı protesto etmek için TFFHGD İstanbul Şubesi’ne gelen hakemler büyük bir şokla karşılaşmıştı. Dernek, böyle bir skandal yaşanmasına rağmen kapalı olduğu için birlik olunarak tepki dahi verilememişti. Ferdi Karadoruk ve yüzlerce dernek üyesi bunun üzerine, Üsküdar’daki Burhan Felek Atletizm Sahası’nda toplanarak olaya tepki göstermişti.