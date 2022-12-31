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Sancaktepe’de 7 katlı apartmanda yangın

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde 7 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Evin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansırken dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 22:54
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İstanbulda apartman yangını

Sancaktepe’de 7 katlı apartmanda yangın
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Yangın, Sancaktepe'de Safa Mahallesi Takva Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir apartmanın 4’üncü katındaki dairede çıktı. Sebebi henüz bilinmeyen yangın nedeniyle evden dışarı alevler ve duman yayıldı. İçerisinde bir kişinin bulunduğu evden yükselen dumanlar üst kattaki dairelere de doldu.

KONTROL ALTINA ALINDI

 İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde bulunan ve dumandan etkilenen vatandaş, itfaiye tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildikten sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. 

Evlerine dolan dumandan etkilenen apartman sakinlerine ise olay yerinde ambulanslarda oksijen maskesi ile müdahale edildi. Dumandan etkilenen bir çocuk vatandaşlar tarafından ambulansa taşındı. Olayda can kaybı yaşanmadığı öğrenilirken evde maddi hasar meydana geldi. (İHA)

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