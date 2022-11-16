Martının kurucusu İstanbul'da bazı taksicilerin araçlarını martı kullanıcılarının üzerine sürdüğünü iddia etti

Martı'nın CEO'su Alper Öktem ile İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu arasında dün başlayan gerilim bugün de devam etti. Öktem, İstanbul'da Martı kullanıcılarının üzerine taksi sürüldüğünü iddia etti.

İstanbul'da çalışan bazı taksicileri tenzih ettiğini belirten Öktem, “İstanbul'da 18 bin tane taksici var bunların çoğu emekçi ama bazılarının bunu talimatla yaptığını biliyoruz. Bunu yapmasınlar. Martı kullanıcıları, eğer böyle bir şey yaşıyorsanız lütfen Call Center'i arayıp olay yerin, saatini, taksi plakasını bize bildirim biz gerekli adli işlemleri başlatacağız” dedi.

“KEPAZELİĞİ KABUL EDİYORSUN”

Eyüp Aksu'nun Hakan Ural ve Hilal Özdemir'in programında yaptığı açıklamalara cevap veren Öktem, “Demişsin ki 'İstanbul'daki taksi mağduriyetinin sebebi denetimsizlik' bunu söyleyerek hem İstanbul halkına yaşattığın kepazeliği kabul ediyorsun hem de devleti işini yapmamakla suçluyorsun. Bunu yapma. Sen yıllardır taksiciler odası başkanısın senin elini kolunu bağlayan mı vardı da bu sorunları çözmüyorsun” dedi.