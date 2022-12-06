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  • İstanbul'da taksi krizinin geldiği son nokta. Türk'ü yolda bırakıp Arapları alan taksici kamerada

İstanbul'da taksi krizinin geldiği son nokta. Türk'ü yolda bırakıp Arapları alan taksici kamerada

Sosyal medyada taksicilerle yolcular arasında geçen diyaloglara her gün bir yenisi daha ekleniyor. Son olarak İstanbul’da bir taksici ile yolcu arasında geçen ‘Arap turist’ diyaloğu sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 17:33
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İstanbul'da Türk yerine Arapları aracına alan taksici kamerada

İstanbul'da taksi krizinin geldiği son nokta. Türk'ü yolda bırakıp Arapları alan taksici kamerada
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Özellikle İstanbul’da taksicilerin daha fazla ücret alabilmek adına vatandaş yerine turist seçilmesi ve taksimetrede hile yapıldığı iddiaları gündemdeki yerini korurken sosyal medyaya düşen bir video günün en çok konuşulanları arasına girdi.

Arapların akınına uğrayan İstanbul’da uzun süredir taksi bekleyen bir vatandaş kendisini teğet geçerek Arapları aracına alan taksiciye öfkelendi.

O anları aynı zamanda kayda alan vatandaşa, taksici bağırmaya başladı.

Vatandaşı görmeyip, Arapları seçtiğini iddia eden taksici, vatandaşa "Beni mi bekledin burada, nerede el salladın?" diyerek çıkıştı.

Taksiye el salladığını ancak durmadığını aktaran vatandaş ise aracın plakasını aldı.

Vatandaş görüntüleri sosyal medyada paylaşarak şu notu düştü:

Taksicilerin geldiği son noktayı bırakıyorum. Biz ses çıkarmazsak kim ses çıkaracak? 5 metre önde bekleyen Türk’ü değil de arapları alıyor. Göz göre göre. Çıldırmamak elde değil. Bir de pişkin pişkin istediğimi alırım sanane diyor. “

İşte o anlar:

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Msc
6.12.2022 18:11
Aksu sen bunların mi arkasindasin. Bu hainlerin ruhsatlarını iptal edin  
 
Türküm
6.12.2022 18:00
Taksicilerin ehliyeti ayrı olmalı sınavları farklı olmalı en az lise mezunu olmalı taksicilik yaptığı şehiri çok iyi bilmeli en az 10 yıl ikamet etmeli her sene psikolojik kontrolden geçmeli  
 
MEMNUNIYETINI ARTIRSIN ARAP MÜŞTEİNİN
6.12.2022 17:55
ARAPÇA MÜZIK AÇSAYDIN DAHA FAZLA ÜCRET VERIRDİ?  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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