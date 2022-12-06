İstanbul'da taksi krizinin geldiği son nokta. Türk'ü yolda bırakıp Arapları alan taksici kamerada

Özellikle İstanbul’da taksicilerin daha fazla ücret alabilmek adına vatandaş yerine turist seçilmesi ve taksimetrede hile yapıldığı iddiaları gündemdeki yerini korurken sosyal medyaya düşen bir video günün en çok konuşulanları arasına girdi.

Arapların akınına uğrayan İstanbul’da uzun süredir taksi bekleyen bir vatandaş kendisini teğet geçerek Arapları aracına alan taksiciye öfkelendi.

O anları aynı zamanda kayda alan vatandaşa, taksici bağırmaya başladı.

Vatandaşı görmeyip, Arapları seçtiğini iddia eden taksici, vatandaşa "Beni mi bekledin burada, nerede el salladın?" diyerek çıkıştı.

Taksiye el salladığını ancak durmadığını aktaran vatandaş ise aracın plakasını aldı.

Vatandaş görüntüleri sosyal medyada paylaşarak şu notu düştü:

“Taksicilerin geldiği son noktayı bırakıyorum. Biz ses çıkarmazsak kim ses çıkaracak? 5 metre önde bekleyen Türk’ü değil de arapları alıyor. Göz göre göre. Çıldırmamak elde değil. Bir de pişkin pişkin istediğimi alırım sanane diyor. “

İşte o anlar: