2 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kahramanmaraş'ta kar yağışı etkili oldu

Kahramanmaraş’ta akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, etrafı beyaza bürüdü. Kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. 

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 13:14
Takip Et

Kahramanmaraş'ta yoğun kar yağışı

Kahramanmaraş'ta kar yağışı etkili oldu
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde kar, yüzünü gösterdi. İlçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetrenin üzerine çıkarken, yüksek kesimlerde ise yer yer 30 santimetreye ulaştığı belirtildi.

Son yılların en kurak kış mevsimini geçiren Elbistan’da özlemle beklenen kar, yağdı. Akşam saatlerinde etkisini arttıran kar, şehir merkezini kapladı. Caddeler ve sokaklar beyaz örtüyle kaplanırken, kentte kartpostallık görüntüler oluştu. Meteorolojinin uyarıları nedeniyle teyakkuzda olan Elbistan Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları 58. Şube Şefliği ekipleri de yollarda kar temizliği yaptı.

Gece boyunca aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrasında ilçe merkezinde 10 santimetrenin üzerine çıkarken, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı. Kar yağışı altında kartopu oynayan ve kardan adam yapan çocuklar, doyasıya eğlendi.
Sabah saatlerinde işyerlerini açan esnaflar, dükkanlarının önünü temizleme telaşına düşerken Elbistan Belediyesi ekipleri de yollarda ve kaldırımlarda kar temizliği yaptı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kuzey İlçeler Dairesi ekipleri de, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 4 kırsal mahalle yolunu açtı.

Cumartesi günü yoğun kar beklendiğini belirten meteoroloji, gece sıcaklıklarının da eksi 10 dereceye kadar düşeceğini bildirdi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
1
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
﻿MHP'den istifa eden isim CHP'ye katıldı
2
﻿MHP'den istifa eden isim CHP'ye katıldı
﻿MHP'den istifa eden isim CHP'ye katıldı
﻿EYT'de son gelişme. Sosyal medyada isyan ederek duyurdu
3
﻿EYT'de son gelişme. Sosyal medyada isyan ederek duyurdu
﻿EYT'de son gelişme. Sosyal medyada isyan ederek duyurdu
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
4
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
5
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
6
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
﻿En zeki burç belli oldu. Astrologların araştırma sonuçları ortaya çıktı
7
﻿En zeki burç belli oldu. Astrologların araştırma sonuçları ortaya çıktı
﻿En zeki burç belli oldu. Astrologların araştırma sonuçları ortaya çıktı
﻿Borsa liginde ocak ayının şampiyonu Beşiktaş oldu
﻿Borsa liginde ocak ayının şampiyonu Beşiktaş oldu
﻿Borsa liginde ocak ayının şampiyonu Beşiktaş oldu
﻿ Üç büyükler borç batağında. Fenerbahçe gelirde de borçta da lider
﻿ Üç büyükler borç batağında. Fenerbahçe gelirde de borçta da lider
﻿ Üç büyükler borç batağında. Fenerbahçe gelirde de borçta da lider
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿ABD’de engelli bir vatandaşı öldüren polisler hakkında inceleme başlatıldı
﻿ABD’de engelli bir vatandaşı öldüren polisler hakkında inceleme başlatıldı
﻿ABD’de engelli bir vatandaşı öldüren polisler hakkında inceleme başlatıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.