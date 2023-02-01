1 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Çorum'da karla mücadele

Çorum'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar nedeniyle ekipler çalışma başlattı. 

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 17:25
Takip Et

Çorum'da karla mücadele çalışmaları

Çorum'da karla mücadele
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Çorum Belediyesi karla mücadele ekipleri karın yağdığı ilk andan itibaren sahada yerlerini aldı.

Uzun bir aradan sonra yağan kar, şehirde sevinçle karşılanırken Belediye ekipleri, gece saatlerinden itibaren teyakkuza geçti. Ekipler, tüm mahallelerde karla mücadele çalışmalarını sabaha kadar sürdürdü.

Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, “Karla mücadele ekiplerimizle ilk etapta 11 küreme kamyonu, 4 greyder, 9 küçük kepçe, 4 büyük kepçe ve 2 traktör ile karın tutmaya başladığı andan itibaren çalışmalarımızı büyük bir titizlikle yürütüyoruz” dedi

Başkan Vekili İsmail Yağbat, ulaşımda mağduriyet yaşanmaması için tüm tedbirleri aldıklarını ifade ederek “Ekiplerimiz ana arterler başta olmak üzere kaldırımlarda ve caddelerde kar küreme, tuzlama ve solüsyon faaliyetlerine ara vermeden devam etti. Karın yoğunluğuna göre ekiplerimizin ve araçlarımızın sayısını da ona göre artıracağız. Kar yağışı inşallah bununla kalmaz ve devam eder. Çünkü bu berekete ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkesin dilindeki belediye başkanının bir sürü fotoğrafı ortaya çıktı
1
﻿Herkesin dilindeki belediye başkanının bir sürü fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Herkesin dilindeki belediye başkanının bir sürü fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Cemal Enginyurt kazanacak adayın tanımını yaptı
2
﻿Cemal Enginyurt kazanacak adayın tanımını yaptı
﻿Cemal Enginyurt kazanacak adayın tanımını yaptı
﻿Murat Bardakçı'dan Abdülhamit itirafı: TV'lerde olmayan bir Abdülhamid yaratıldı. Bazen sırf gülmek için izliyorum
3
﻿Murat Bardakçı'dan Abdülhamit itirafı: TV'lerde olmayan bir Abdülhamid yaratıldı. Bazen sırf gülmek için izliyorum
﻿Murat Bardakçı'dan Abdülhamit itirafı: TV'lerde olmayan bir Abdülhamid yaratıldı. Bazen sırf gülmek için izliyorum
﻿Kılıçdaroğlu'dan AKP'yi korkutan açıklama. Alo, Ben Kemal; Bay Kemal diyeceğim
4
﻿Kılıçdaroğlu'dan AKP'yi korkutan açıklama. Alo, Ben Kemal; Bay Kemal diyeceğim
﻿Kılıçdaroğlu'dan AKP'yi korkutan açıklama. Alo, Ben Kemal; Bay Kemal diyeceğim
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyordu... AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
5
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyordu... AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyordu... AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿İsveç Başbakanı’ndan Kur’an-ı Kerim yakanlara sert tepki: Kullanışlı aptallar
6
﻿İsveç Başbakanı’ndan Kur’an-ı Kerim yakanlara sert tepki: Kullanışlı aptallar
﻿İsveç Başbakanı’ndan Kur’an-ı Kerim yakanlara sert tepki: Kullanışlı aptallar
﻿Jorginho Arsenal'de
7
﻿Jorginho Arsenal'de
﻿Jorginho Arsenal'de
﻿Anneanne ile torunu aynı anda öldü
﻿Anneanne ile torunu aynı anda öldü
﻿Anneanne ile torunu aynı anda öldü
﻿Yasak kalktı kilolarca karides avlandı
﻿Yasak kalktı kilolarca karides avlandı
﻿Yasak kalktı kilolarca karides avlandı
﻿Antalya'da tarım alanlarında jandarma devriyesi
﻿Antalya'da tarım alanlarında jandarma devriyesi
﻿Antalya'da tarım alanlarında jandarma devriyesi
﻿Kartal'da evlerinde ölü bulunan anne ve çocukları toprağa verildi
﻿Kartal'da evlerinde ölü bulunan anne ve çocukları toprağa verildi
﻿Kartal'da evlerinde ölü bulunan anne ve çocukları toprağa verildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.