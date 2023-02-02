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Muş’ta yoğun kar yağışı: 297 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş’ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, şehir merkezi ve köy yolları ulaşıma kapandı.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 11:38
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Muş’ta 297 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş’ta yoğun kar yağışı: 297 köy yolu ulaşıma kapandı
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İHA'nın haberine göre, Muş’ta etkili olan kar yağışının ardından 297 köy yolu ulaşıma kapandı.

Muş’ta etkili olan kar yağışı ile birlikte şehir merkezi ve köy yolları karla kaplandı.

Belediye ekipleri tarafından şehir merkezinde başlatılan çalışmalar ile cadde ve kaldırımlardaki karlar temizlenerek kamyonlarla şehir dışına taşınıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ise 100 karla mücadele personeli ve 58 iş makinesiyle sahada kar çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, il genelinde etkili olan kar yağışının ardından 297 köy yolunun kapandığını ifade ederek, karla mücadele çalışmasının sürdüğünü ve en kısa zamanda kapalı olan yolları açacaklarını bildirdi.

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