İstanbul'da bunca yağmura rağmen barajların neden dolmadığı ortaya çıktı. Metrekareye 218 kg yağış düşen yağış sürüyor

İstanbul dün yaşanan şiddetli yağışlar, sele neden oldu. Kurak geçen yazın ardından ilk yağışını alan beton kaplı İstanbul'da, söz konusu yağışların barajların neden dolmadığı ortaya çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
İstanbul'da bunca yağmura rağmen barajların neden dolmadığı ortaya çıktı. Metrekareye 218 kg yağış düşen yağış sürüyor

Editör: Özlem KIRAL

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren hafif şekilde aralıklarla devam eden ve bazı bölgelerde etkisini artıran sağanak, su baskınlarına neden oldu.

Ev ve işyerlerinin sular altında kaldığı Arnavutköy’de metrekareye 218 kilogram, Silivri’de metrekareye 42,5 kilogram, Çatalca’da metrekareye 49.5 kilogram, Sancaktepe metrekareye 32.5 kilogram yağış düştü.

Ancak yaşanan bu yağışların, betonla kaplı olan İstanbul'da barajları ne kadar dolduracağı ise henüz bilinmiyor. Gazeteci Orhan Can, İstanbul'daki yapılaşmaya dikkat çekti ve toprağın suyu emmediğini ifade etti.

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Orhan Can şu ifadeleri kullandı:

"Sabah saat 06.35 Çamlıca Gişeler ve silecek yetişmiyor. Bir yerde suya kapılmazsak işe gideceğiz. İşte gördüğünüz gibi iri damlalarla yağmur yağıyor.

İnşallah barajlar dolar. Buralara asfalta yağmasa da barajlara yağsa. Ama orman bırakmadıkları için suyun toprakla buluşacağı yer kalmadı. Sonrada bize çevreden bahsediyorlar. Maalesef böyle.

"SU TOPRAKLA BULUŞMUYOR"

İstanbul'da her taraf beton. Su toprakla buluşmuyor. Sonra soruyorlar ki yeraltı suları yok oldu bitti. Dereler akmıyor. Niye aksın ki toprak emmiyor ki suyu. Betona yağıyor, asfalta yağıyor buradan denize gidiyor işte. İşte durum böyle.

Oysa orman suyu emer indirir yere, toprak onu emer en derin yerlere gönderir. Gidebildiği kadar. Su altı suları da böylece coşar. Bahar mevsiminde. Ama bunu bilmeyecek kadar rant düşmanları rant peşinde koşuyorlar. Para. Bir de bunun öbür dünyada hesap vermesi var."

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