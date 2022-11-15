10 milyondan fazla Suriyeli 1 milyondan fazla Afgan ülkeye kaçak girdi. Sizce terör engellenir mi? Tıkla Oy Ver

10 milyondan fazla Suriyeli 1 milyondan fazla Afgan ülkeye kaçak girdi. Peki, bu tabloda terör engellenebilir mi? EVET HAYIR ANKETİ OYLA Sonuçları Göster

Taksim İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırının ardından Suriye uyruklu bir kadının çıkması, göçmen tartışmasını yeniden Türkiye’nin birinci gündem maddesi yaptı.

Geçtiğimiz yıllar boyunca Suriye’nin kuzeyindeki terör bölgesinden kaçan sayıları 10 milyonu aşan Suriyeli ve Aganistan’da Taliban’la savaştan kaçan sayıları 2 milyona dayanan askeri eğitim almış Afgan Türkiye sınırlarından kaçak yollarla akın akın geçti.

TIR dorselerinden, kamyon kasalarından, otobüslerden inerek ülkenin dört bir tarafına kaçışan kaçak göçmen görüntüleri günlerce Türkiye’nin gündemine oturdu.

Ülkeye giren kaçaklar arasında kaçı terör örgütü mensubu, kaçı teröre meyilli hiçbir şekilde bilinmezken, son olarak İstiklal’deki patlama tehlikenin boyutunu yeniden gözler önüne serdi.

Tüm bu olaylar yaşanırken, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “AK Parti hükümetleri terörle öyle bir mücadele ortaya koydu ki nefesleri kesildi, ülke içinde temizlendi ve bittiler, ülkemiz tertemiz.” dedi.

Ülkede milyonlarca ne olduğu belli olmayan insan dolaşırken, hangi taşın altına kimin bomba yerleştireceği bilinmezken Özhaseki’nin açıklamaları da tartışmalara neden oldu.

Peki, bu tabloda terör engellenebilir mi?

SON 10 YILDA NELER OLDU?

Türkiye’de son 10 yılda ise şu saldırılar gerçekleştirildi:

Türkiye’nin gündeminde çözüm süreci varken Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013’te meydana gelen patlamalarda 53 kişi hayatını kaybetti, 146 kişi de yaralandı.

7 Haziran 2015 genel seçimlerinden iki gün önce Diyarbakır’daki HDP mitingi sırasında bombalı saldırı düzenlendi. IŞİD’in üstlendiği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 400’den fazla kişi yaralandı.

20 Temmuz 2015'te Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen intihar saldırısında 34 kişi hayatını kaybetti.

1 Kasım seçimlerine kısa süre kala 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde düzenlenen Emek, Barış, Demokrasi Mitingi sırasında iki intihar saldırısı düzenlendi. "Türkiye tarihinin en kanlı saldırısı" olarak kayıtlara geçen olayda 103 kişi hayatı kaybetti, 500’den fazla kişi yaralandı.

12 Ocak 2016'da İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nda IŞİD tarafından üstlenilen intihar saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

14 Ocak 2016’da Diyarbakır Çınar Emniyet Müdürlüğü binasına bomba yüklü bir araçla saldırı düzenledi. PKK'nın üstlendiği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi de yaralandı.

Ankara’da 17 Şubat 2016 günü Genelkurmay binası önündeki askeri servis araçlarına, bombalı araçla saldırı düzenlendi. TAK’ın üstlendiği saldırıda 28 kişi yaşamını yitirdi, 61 kişi yaralandı.

17 Şubat 2016'da bu kez Genelkurmay Başkanlığı binası önünde askeri servis araçlarının geçişi sırasında bombalı araçla saldırı düzenlendi. T﻿AK'ın üstlendiği saldırıda 29 kişi öldü, 61 kişi de yaralandı.

Türkiye’nin başkentinde 5 ay içinde 3. bombalı saldırı düzenlendi.

Atatürk Bulvarı'ndaki Güvenpark otobüs durakları önünde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 36 kişi hayatını kaybetti, 300'den fazla kişi yaralandı.

19 Mart 2016’da Beyoğlu Kaymakamlığı önünde düzenlenen intihar saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

28 Haziran'da ise Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde gerçekleşen saldırıda 45 kişi yaşamını yitirdi. IŞİD’in üstlendiği saldırıda yaklaşık 250 kişi yaralandı.

10 Aralık 2016’da İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde önce Vodafone Arena stadındaki maçın ardından bombalı araçla saldırı düzenlendi, çevik kuvvet otobüsü hedef alındı.

İlk saldıran saniyeler sonra Maçka Parkı’nda üzerinde bomba taşıyan bir kişi, polisler tarafından fark edilmesi üzerine patlayıcıyı infilak ettirdi. İki saldırıda 40'ı emniyet mensubu 47 kişi hayatını kaybetti.

2016 yılının son günü ise İstanbul’da bu kez gece kulübü Reina’da saldırı düzenlendi. Çoğu turist 39 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı IŞİD üyesi Abdulkadir Masharipov’un düzenlediği açıklandı.

2016 yılında saldırılar Türkiye’nin çeşitli kentlerine yayılarak devam etti.

Bursa'da 27 Nisan'da Ulu Cami yanında düzenlenen intihar saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Saldırıyı TAK üstlendi.

20 Ağustos'ta Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir sokak düğününde düzenlenen ve IŞİD'in üstlendiği bombalı saldırıda ise 59 kişi yaşamını yitirdi, 90'dan fazla kişi yaralandı. HDP’den yapılan açıklamada, “Gaziantep’te partili üyelerimizin düğününe yönelik terör saldırısında çok sayıda yurttaşımız yaşamını yitirdi” denildi.

17 Aralık’ta Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik patlayıcı yüklü araçla düzenlenen saldırıda 15 asker hayatını kaybetmiş, bu saldırıyı ise PKK üstlenmişti.

İzmir Adliyesi'ne yönelik 5 Ocak 2017'de, PKK/KCK'lı teröristler tarafından düzenlenen, polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can'ın şehit olduğu saldırı.

26 Eylül 2022 tarihinde Mersin'in Mezitli ilçesinde bir polisevine PKK militanları tarafından ateş açıldı ve bombalı saldırı yapıldı. Saldırıda 1 polis memuru hayatını kaybetti, biri polis 4 kişi yaralandı. Saldırıyı, 29 Eylül 2022 günü PKK üstlendi.