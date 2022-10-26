Uğramalı vapur hatlarına dolaylı zam. Tek biletten mil hesabına geçildi

Toplantıda 'Deniz Taşımacılık Hat ücret tarifesinin mil bazlı olarak düzenlenmesi' teklif edildi. Karar oybirliğiyle kabul edildi.

Deniz ulaşımında mevcut durumda uğramalı hatlarda mesafeye bakılmaksızın tek bilet ücreti alınıyordu, yeni ücret tarifesi mil üzerinden belirlendi.

Buna göre; 1 milden sonra her mil başı ücrete 1 lira eklenecek. Denizden karaya ve karadan denize kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile yapılan yolculuklarda, aktarmalarda mevcut aktarma ücretlerinin yüzde 50 alınacak.

Ücretler, 5 mil sonrası sabitlenecek.

Teklifte, örnek olarak Üsküdar-Karaköy-Eminönü hattında 7.99 lira olan mevcut ücret, 8.91 liraya, Ortaköy-Üsküdar-Kadıköy hattında 8.76 olan mevcut ücret 10.84 liraya çıkması istendi.