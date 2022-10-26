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Uğramalı vapur hatlarına dolaylı zam. Tek biletten mil hesabına geçildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ekim ayı toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Ufuk Karakaya Başkanlığı'nda 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 20:56
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Uğramalı vapur hatlarına dolaylı zam. Tek biletten mil hesabına geçildi

Uğramalı vapur hatlarına dolaylı zam. Tek biletten mil hesabına geçildi
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Toplantıda 'Deniz Taşımacılık Hat ücret tarifesinin mil bazlı olarak düzenlenmesi' teklif edildi. Karar oybirliğiyle kabul edildi.

Deniz ulaşımında mevcut durumda uğramalı hatlarda mesafeye bakılmaksızın tek bilet ücreti alınıyordu, yeni ücret tarifesi mil üzerinden belirlendi.

Buna göre; 1 milden sonra her mil başı ücrete 1 lira eklenecek. Denizden karaya ve karadan denize kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile yapılan yolculuklarda, aktarmalarda mevcut aktarma ücretlerinin yüzde 50 alınacak.

Ücretler, 5 mil sonrası sabitlenecek.

Teklifte, örnek olarak Üsküdar-Karaköy-Eminönü hattında 7.99 lira olan mevcut ücret, 8.91 liraya, Ortaköy-Üsküdar-Kadıköy hattında 8.76 olan mevcut ücret 10.84 liraya çıkması istendi.

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