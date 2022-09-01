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  • AKP’li kadın İmamoğlu’nun projesine iktidar yapıyor dedi. Muhabir gerçeği söyleyince kaçtı

AKP’li kadın İmamoğlu’nun projesine iktidar yapıyor dedi. Muhabir gerçeği söyleyince kaçtı

Avcılar’da bir vatandaş sokak röportajında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘Halk Süt’ projesini AKP’nin yaptığını söyledi.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 13:52
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AKP’li kadın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Halk Süt projesini iktidar yapıyor dedi

AKP’li kadın İmamoğlu’nun projesine iktidar yapıyor dedi. Muhabir gerçeği söyleyince kaçtı
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Kanal Dünya isimli YouTube kanalına röportaj veren bir kadın Halk Süt’ü iktidarın dağıttığını söyledi.

AKP’li kadın ihtiyaç sahiplerine yapılan süt yardımını gözüyle gördüğünü ve AKP’nin yaptığını söyledi. Bunu üzerine muhabir araya girerek sütleri İBB’nin dağıttığını anlattı.

AKP’li kadın ise muhabire inanmayarak kameralardan uzaklaştı. Oysaki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim vaatlerinden biri olan ‘Halk Süt’ projesiyle her gün binlerce ihtiyaç sahibi çocuk günlük süt ihtiyacını karşılıyor.

HALK SÜT PROJESİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal destek paketlerine yeni dönemde “İstanbul Halk Süt” eklemişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim sürecinde en önemli vaatlerden biri olan süt dağıtma sözü, 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nde hayata geçirdi. Sosyal destek hizmeti alan ailelerin 3-6 yaş aralığındaki tüm çocukları yararlanıyor. Çocuk başına haftada iki litre süt veriliyor

Öte yandan dağıtımlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi olanaklarıyla gerçekleştiriliyor.

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Kemal
1.09.2022 14:21
Cehaletinin farkında bile olmayan cahil örneği.  
 
Kenan Memiş
1.09.2022 14:21
Vermişler yemiş, örtmüşler yatmış zavallı..! Sanki hiç yaşamamış. Yüce Yaradanın kendisine bahşettiği beyni hiç kullanmamış. Efendisine köle bir yokluk.  
 
Vatandaş
1.09.2022 14:18
Lanet olasıcalar, sizin mermer kafanız yüzünden ülkemizin 20 yılı heba oldu.  
 
TÜM YORUMLAR (14)
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