AKP’li kadın İmamoğlu’nun projesine iktidar yapıyor dedi. Muhabir gerçeği söyleyince kaçtı

Kanal Dünya isimli YouTube kanalına röportaj veren bir kadın Halk Süt’ü iktidarın dağıttığını söyledi.

AKP’li kadın ihtiyaç sahiplerine yapılan süt yardımını gözüyle gördüğünü ve AKP’nin yaptığını söyledi. Bunu üzerine muhabir araya girerek sütleri İBB’nin dağıttığını anlattı.

AKP’li kadın ise muhabire inanmayarak kameralardan uzaklaştı. Oysaki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim vaatlerinden biri olan ‘Halk Süt’ projesiyle her gün binlerce ihtiyaç sahibi çocuk günlük süt ihtiyacını karşılıyor.

HALK SÜT PROJESİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal destek paketlerine yeni dönemde “İstanbul Halk Süt” eklemişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim sürecinde en önemli vaatlerden biri olan süt dağıtma sözü, 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nde hayata geçirdi. Sosyal destek hizmeti alan ailelerin 3-6 yaş aralığındaki tüm çocukları yararlanıyor. Çocuk başına haftada iki litre süt veriliyor

Öte yandan dağıtımlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi olanaklarıyla gerçekleştiriliyor.